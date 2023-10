Son muchas las quejas que recibe en redes esa entidad por parte de clientes a los que, incluso, les cancelan sus tarjetas de crédito de manera abrupta luego de hacer sus compras, con la excusa de posibles fraudes o aduciendo errores de los tarjetahabientes a la hora de hacer compras.

(Vea también: Exponen a los bancos que más plata cobran por pedir préstamos o usar tarjetas de crédito)

El turno fue para Camilo Herrera, quien fundó la marca Raddar, dedicada a las encuestas y la consultoría. A través de un mensaje en su cuenta de LinkedIn, comentó que estaba fuera del país en compañía de su familia y que la entidad bancaria lo dejó tirado sin poder hacer compras y transacciones.

Herrera expresó que se quedó “varado” en otro país “sin tiquetes y hoteles porque rechazaron todos los pagos”. El empresario siguió contando su amarga experiencia con Scotiabank Colpatria afirmando que aunque tenía “cupos, avisos, permisos y aprobaciones”, no ha podido usar sus productos del banco.

El banco les salió al paso a las críticas y emitió un comunicado en el que ofrece “sinceras excusas por los inconvenientes presentados” a Herrera.

En esa misma respuesta, Scotiabank Colpatria dejó entreabierta la posibilidad de haber impedido las operaciones del cliente por supuestos motivos de seguridad. La entidad manifestó que refuerza “constantemente todos sus procesos de control y verificación en las operaciones financieras”.

Lee También

Finalmente, ese banco informó que desde el momento en el que conoció del caso de Herrera “estableció contacto inmediatamente” con él y que le dio solución a la solicitud.

Algunos seguidores de Herrera contestaron a la publicación afirmando que también han tenido problemas con ese banco:

“Yo me salí de allá… pésimo servicio”, “fui víctima de fraude en todos mis productos de Scotiabank y esta entidad no quiere responder”, “el año pasado también me sucedió lo mismo que tú en el exterior”, expresaron varios internautas.