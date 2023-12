La negociación del aumento del salario mínimo para 2024 entró en un punto decisivo, ya que restan pocos días para que la mesa tripartita en la que participan las centrales sindicales, empresarios y delegados del Gobierno lleguen a un acuerdo. De lo contrario, será el presidente Gustavo Petro quien decrete el incremento.

La negociación entre los empresarios, los sindicatos y el Gobierno parece estar enredada. Mientras las centrales obreras le apuntan a un incremento del 18 %, las empresas sugieren que sea cercano al 10 %, para ir en línea con la inflación.

Más allá de las diferencias, distintos analistas han dicho que el incremento del salario mínimo para el próximo año debería ser cercano al 10 %, quizás con uno o dos puntos porcentuales más.

“Esta no es una negociación entre trabajadores y empleados. Esta es una mesa tripartita que busca concertar. Esto no es parecido a los pliegos de peticiones de los sindicatos. No. Esta es una mesa de concertación en la que estamos proponiendo, justamente, que haya una concertación. Ellos saben dónde estamos nosotros y nosotros sabemos dónde están ellos. Estamos esperando que el Gobierno nos dé una luz acerca de lo que ellos consideran que es lo mejor desde el punto de vista de la economía y de la sociedad”, dijo al citado medio.