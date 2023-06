La icónica revista National Geographic, con más de 100 años de historia, despidió esta semana a los últimos escritores que quedaban dentro de su plantilla, informaron miembros del personal que se marcharon a medios internacionales.

Aunque por ahora no se conoce la cantidad de empleados que tuvieron que dejar sus cargos, según CNN, la medida se produce a la par de la decisión que tomó la empresa matriz de la revista, Walt Disney Co., de recortar miles de puestos de trabajo en todas sus divisiones este año.

Un vocero de la empresa también le contó a ese medio que “los cambios en el personal no cambiarán nuestra capacidad para hacer este trabajo, sino que nos darán más flexibilidad para contar diferentes historias y encontrarnos con nuestras audiencias donde se encuentran en nuestras muchas plataformas”.

En Instagram, la empresa tiene 280 millones de seguidores y en su cuenta de viajes tiene 47,1 millones adicionales, por lo que planea centrarse más en las redes sociales y el contenido de formato breve.

Michael Greshko, uno de los escritores de ciencias de la revista, reseñó en Twitter su último día en la revista. “La revista se está separando de los escritores de su plantilla, incluyéndome a mí”, escribió.

Today is my last day at National Geographic. The magazine is parting ways with its staff writers, including me.

I’m so grateful for the opportunities I have had over the past 7 years. To everyone who read my stories, thank you from the bottom of my heart. On to the next! pic.twitter.com/5MgKwyQXSS

— Michael Greshko (@michaelgreshko) June 27, 2023