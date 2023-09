Luego de que Claudia López manifestara su inconformidad con los pagos de Renta Ciudadana en Bogotá, Laura Sarabia compartió una serie de cifras para contar cómo es la situación real del subsidio en la capital del país.

La ahora directora de Prosperidad Social, que sigue vinculada al caso de las chuzadas, indicó que en 2023 se han atendido a 84 mil familias con una inversión de 60.000 millones de pesos y que en los meses siguientes dicha cifra aumentará.

Cabe recordar que, en diálogo con Blu Radio, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, aseguró que estaba preocupada porque cerca de 161.000 familias estaban “aguantando hambre“, debido a que la transferencia monetaria del Gobierno no se está llevando a cabo como se creía.

“Estoy segura que Petro no sabe de esto, su equipo no le ha informado. Ellos están haciendo un tránsito, acabaron Ingreso Solidario para pasar a Renta Ciudadana. Hay gente que está pasando hambre. Me resulta insólito que el Gobierno de Petro haga menos por las familias bogotanas que el expresidente Duque”, dijo en la emisora.

Qué pasará con Renta Ciudadana, subsidio que causa controversia en Bogotá

Sarabia informó que el Gobierno buscará soluciones para llegar a más familias en Bogotá y todo el país, pero dejó claro que el subsidio de Renta Ciudadana tiene unos objetivos claros, los cuales no cambiarán.

“El Ingreso solidario, subsidio creado a raíz de la pandemia, culminó en diciembre del 2022. Por otra parte, Renta Ciudadana es uno de los principales proyectos del presidente Gustavo Petro que busca focalizar esfuerzos para el bienestar de las madres cabeza de hogar. Buscaremos soluciones reales para llegar a más familias no solo en la capital sino en todo el país”, se lee.

La recién posesionada directora del DPS habla de “soluciones reales” para darles subsidio a las personas de Bogotá que los necesitan, sin embargo, hasta el momento, no han anunciado nuevos subsidios ni han dado luces sobre las ayudas que recibirán las personas de la capital, donde el presidente Gustavo Petro recibió gran apoyo en las elecciones.

Lo que parece claro es que, bajo las condiciones de Renta Ciudadana, este subsidio no cobija a un gran porcentaje de ciudadanos en la capital necesitada. De hecho, mientras que en ciudades de la costa atlántica se presentaron congestiones hace dos meses, en la capital no hubo este problema.