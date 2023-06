Este domingo, la empresa automotriz presentó su nuevo modelo Rafale, cuyo nombre evoca a los años 30 y hace referencia a la aeronáutica francesa, más exactamente al avión de carreras conocido como Caudron-Renault Rafale, que en su momento marcó un récord al alcanzar los 445 km/h de velocidad en 1934.

El vehículo se fabricará exclusivamente en la fábrica de la empresa en Palencia (España) y se espera que llegue al mercado a partir del próximo año.

Lo que llama la atención es el diseño del vehículo, pues es el primero que se fabrica bajo la supervisión de Gilles Vidal, quien antes hacía parte del equipo de diseño de la marca Peugeot.

Acá, la nueva camioneta de Renault:

Discover the @renault_fr Rafale, “where the essence of aeronautics converges with automotive design. Inspired by the finesse and fluidity of aircraft fuselages, this exceptional vehicle embodies innovation and elegance.”#ParisAirShow #RenaultRafale #AeronauticsInspiredDesign pic.twitter.com/0oTFhgaUr6

— Paris Air Show (@salondubourget) June 18, 2023