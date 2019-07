green

Sin embargo, y teniendo en cuenta la importancia que tiene para miles de colombianos, la iniciativa que pretende hacer un borrón y cuenta nueva para beneficiar a los morosos que se encuentran reportados en centrales de riesgo fue radicada nuevamente ante el Congreso de la República y que este semestre sí tenga el curso requerido.

“Muchos colombianos nos han escrito pidiéndonos que no desfallezcamos en el trámite de este proyecto que beneficia a miles de ciudadanos. Vamos a insistir, vamos a dar la lucha para que sea aprobado con el apoyo de nuestros colegas de la Cámara y de Senado de los distintos partidos”, afirmó el senador David Barguil, uno de los ponentes de la iniciativa.

Según el congresista, se trata de una amnistía por una sola vez, por lo que no se puede seguir con la historia falsa de que el “proyecto incentiva la cultura de no pago. ¡No es cierto!”, enfatizó.

Por su parte, el senador Luis Fernando Velasco, citado por Portafolio, aclaró que esta vez el proyecto cuenta con el apoyo del nuevo presidente del Senado, el senador Lidio García.

“Señores de los bancos, sabemos que van a hacer lobby, sabemos que no les gusta el proyecto. Debatámoslo, pero no hagan lo que han venido haciendo que es lobby por debajo de la mesa. Derrótenos con argumentos, no con lobby”, señaló Velasco.

El proyecto de borrón y cuenta nueva estipula que las personas que cancelen sus deudas dentro de los 6 primeros meses de vigencia de la ley, serán retiradas de los reportes negativos, dijo El Espectador.

Otra de las metas de esta iniciativa consiste en que se reduzca de 4 años a 2 el tiempo para que la información negativa estuviera reportada, señaló Valora Analitik.

La publicación económica indicó que también se tiene pensado que los reportes negativos tengan caducidad de 5 años y no de 10 o 14, como se tiene estipulado hasta el momento.