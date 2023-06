¿Qué tienen en común figuras de la talla de Cristiano Ronaldo, Shakira, JLo y Lionel Messi? Que todos se han convertido en clientes de un colombiano que fabrica cuadros a gran formato con lujosos cristales.

Su nombre es Mauricio Benítez, vive en la ciudad de Medellín y desde 2013 se ha convertido en el artista de confianza de celebridades de todo el mundo que lo buscan para encargarle cuadros familiares o decoración de objetos invaluables, como ocurrió con el futbolista Neymar, a quién le fabricó un balón cubierto en cristales de Swarovski.

La fama no le llegó por azar, sino por convicción propia de que quería trabajar con los más grandes. Luego de incursionar en diferentes negocios de textiles, hace más de una década, decidió empezar a usar los cristales como protagonistas de sus piezas. “Cuando iba a ferias como Colombiatex adecuaba mis stands con estos cristales y la gente quedaba maravillada con la puesta en escena. Así fue que se me ocurrió que estos podían usarse para algo más que decorar ropa, zapatos y carteras”, recuerda Benítez en conversación con Forbes.

En esa exploración, se le ocurrió fabricar un cuadro de Lionel Messi, que buscaría regalarle en medio de una visita del jugador a Medellín para un juego de caridad llamado ‘La batalla de las estrellas’. Le tomó unos 30 días fabricar ese primer diseño para el jugador que cobrará una fortuna en el Inter de Miami, en el que ocupó 150.000 cristales swarovski, pero terminó haciéndose viral por su particular regalo.

“Yo tenía claro que él no me iba a pagar nada, que era un regalo, pero mi intención era que fuera único y que después de eso la gente conociera mi trabajo. Así fue, esa foto con Messi y su cuadro fue la que terminó dándole la vuelta al mundo y ayudó a poner mi nombre en el mapa de las estrellas del deporte”, recuerda.

Tiempo después el mismo Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas que más admira, fue quien terminó buscándolo para encargarle un cuadro suyo. El portugués fue sorprendido dentro de la cancha por un aficionado que lo abrazó. En ese tema tuvo que ver el futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien por esa época jugaba en la Juventus junto a CR7.

“Cristiano me contactó por WhatsApp y me dijo que quería un retrato familiar hecho con cristales en 2018, yo quedé frío”, explica y detalla que aún conserva la conversación. Tiempo después, el portugués lo volvió a contactar, esta vez para encargarle un cuadro de unos siete pies de altura y 250.000 cristales: su ‘patada aérea’.

Hoy, su lista de clientes ya incluye a figuras como Daddy Yankee, Maluma, Jennifer López, Shakira, Snoop Dogg, Cristiano Ronaldo, Neymar, Luis Fonsi, Kim Kardashian, Kris Jenner, entre otros. Algunos jeques y multimillonarios árabes también son sus clientes y son ellos quienes se han quedado con sus creaciones más costosas. “No se trata de que quieran derrochar, sino de que piensan en piezas únicas, que inmortalicen algo. De hecho, algunos de ellos han llegado a pedirme rebaja”, agrega entre risas.

Los orígenes de Mauricio Benítez, quien hace cuadros con cristales a las estrellas

Su vida la vive entre aviones por todo el mundo, porque cuando debe entregar una pieza casi siempre busca hacerlo en persona. Por eso ha coleccionado un sinfín de fotos con las celebridades que presumen sus creaciones.

Su empresa se llama Mr. Bling, está ubicada en Medellín y lleva 20 años comercializando cristales. En la última década ha implementado sus técnicas no solo a cuadros, también a esculturas, objetos e incluso ha colaborado con producciones como ‘La Voz Colombia’ para intervenir los trofeos que son entregados a los participantes. Una de sus creaciones más populares, son un par de esculturas de jirafas (una está en Arabia Saudita y la otra en Medellín) que miden cuatro metros de alto y con las que buscará lograr el Guinness Récords de la primera escultura hecha en cristales de ese tamaño.

También, desde hace tres años, hace una edición especial del balón del Super Bowl. Cuando Shakira se presentó en este importante evento en 2020 fue el encargado de decorar el micrófono de la barranquillera.

En el caso de las Kardashian, recuerda que las visitó en su casa en Los Ángeles, Estados Unidos, y asistió al cumpleaños de Kris Jenner: ese día fue cuando le entregó el cuadro personalizado. Entre las exigencias estaba que al principio no podía tomar fotos ni grabar videos.

Recientemente también fue contactado por Warnes Bros para darle vida a un cuadro de ‘Shazam’, la nueva película de esa productora. El diseño fue presentado durante el lanzamiento a medios de la cinta en Estados Unidos.

Su proceso creativo

El tiempo que le toma terminar una de sus creaciones varía según el tamaño y la superficie en la que tenga que trabajar, pero en promedio puede tardar unos tres meses en diseñar, maquetar y entregar, explica.

El proceso con los cuadros, por ejemplo, inicia con un diseño digital, que les permite a él y a su equipo dimensionar los tamaños y colores con los que trabajarán. Si es un retrato, por ejemplo, calcular las sombras que se generan en la cara y las diferentes tonalidades de maquillaje para que sea lo más real posible. El trabajo después de esa fase es 100% manual. “Me volví el cirujano de los cristales porque hay famosos que me mandan la foto pero me dicen que le arregle la nariz o le quite la arruga y eso lo puedo lograr digitalmente”, explica.

Ahora, está innovando su proceso con la fabricación de sus obras usando cristales propios, marca Mr. Bling. Estos, son traídos de Austria y China y lo que busca con ellos es apostar por convertirlos en objetos tan famosos y reconocidos como los de la famosa casa swarovski. Tiene claro que sus clientes son las celebridades, empresarios y millonarios del mundo, por lo que quiere seguir haciendo de su producto el más apetecido por todos.