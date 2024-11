En la mañana de este jueves 31 de octubre, muchas personas aseguraron que estaban preocupados debido a que hace más de un mes sus cuentas en DolarApp estaban bloqueadas y por eso mismo no podían sacar el dinero que estaba allí.

(Ver también: Medida que adoptaría Uber pondría en jaque a conductores en Colombia: “Entre 40 % y 50 %”)

Dicha situación salió a la luz en W Radio, emisora que contactó a varios usuarios que aseguraron que pese a que escribían, llamaban, enviaban correos y demás, no obtenían ninguna respuesta y por eso pensaban que incluso podían perder su dinero que habían metido allí.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por W Radio Colombia (@wradioco)

“Desde hace un mes comencé a tener problemas para retirar mi dinero. Cuando nos contactábamos nos ponen más trabas, demoras, y es el momento en el que no tengo una respuesta clara de qué está pasando con el dinero, no se sabe. He tratado de buscar por todos los medios oficinas en Colombia, teléfonos y lo único que encontramos es simplemente un robot que responde cada tres horas”, explicó una de las personas que denunció.

Por su parte, otra persona aseguró: “A través de la plataforma a absolutamente todos los clientes nos congelaron los recursos. Es una falta de respeto, llevamos un mes en esto, la plataforma no da respuesta, dicen que cinco días hábiles y después dicen que no nos sirve la dirección que se envió. Se envía de nuevo, se manda la correspondencia, dicen que se tardan siete días hábiles más para responder y así estamos”.

Lee También

Qué pasó con DolarApp

Esta era una situación que tenía muy preocupados a los clientes, ya que dicha plataforma ha cautivado a muchas personas por el valor que manejan en el cambio a dólares, por lo que perder el dinero no era una opción latente.

Sin embargo, justo un día después de que salieron dichas denuncias, esa misma emisora pudo confirmar que todas las cuentas fueron desbloqueadas y por eso mismo los usuarios ya pudieron sacar y mover su dinero.

No obstante, por esta situación se estima que muchas personas saquen el dinero para meterlo en otra plataforma, ya que al final nunca obtuvieron una respuesta por la situación sino que solamente ocurrió la novedad sin ninguna explicación.

(Ver también: Nequi dio mensaje tranquilizador a usuarios por aviso que está llegando: “Cada 15 días”)

Qué es DolarApp

DolarApp es una aplicación en la que las personas pueden comenzar a ahorrar en dólares directamente, por lo que, según explica la compañía, ya no toca ir a las casas de cambio sino que directamente desde la plataforma se pueden comprar dólares con su cuenta de ahorros.

De hecho, ya hay varias plataformas que funcionan igual, pero esta promete tener un valor más bajo que el resto y por eso es que muchas personas habían comenzado a ahorrar allí.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.