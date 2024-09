Por: VALORA ANALITIK

Cuando una persona fallece en Colombia, uno de los aspectos más importantes a resolver es qué sucede con sus cuentas bancarias y bienes.

Este proceso, regulado por la legislación nacional, implica una serie de trámites que los familiares o herederos deben seguir para acceder a los recursos que el fallecido dejó en dichas cuentas.

En ese caso, los saldos en las cuentas bancarias pasan a formar parte de la herencia, entendida como aquel conjunto de activos y pasivos propiedad del causante, y sobre el cual los herederos tienen derechos.

De acuerdo con Sergio Rodríguez Azuero, socio fundador de la firma de abogador CMS Rodríguez – Azuero, lo anterior significa que sus cuentas bancarias, de ahorros o corrientes, se repartirán, junto con todos los activos que sobren después de haber cancelado los pasivos, en el debido proceso de sucesión.

No obstante, según explica Rodríguez a Valora Analitik, el Artículo 5 de la Ley 1555 del 2012 dice que, si el saldo de la cuenta no excede el tope señalado anualmente por la Superintendencia Financiera de Colombia, y que hasta el 30 del presente mes es de $ 82.215.392, de acuerdo con la Carta Circular N.60 del 2023, se le puede entregar el saldo al cónyuge sobreviviente, o a los herederos, o de forma conjunta sin necesidad de un juicio de sucesión. Lo anterior, siempre que no se haya nombrado un testamento o un administrador de los bienes de la sucesión.

Si en cambio, el saldo es mayor, habrá que tramitar juicio de sucesión.

¿Quiénes podrían reclamar esas cuentas bancarias y cómo sería ese proceso?

Bajo la anterior forma, el saldo puede ser reclamado por el cónyuge o por cualquier heredero siempre y cuando presenten los requisitos señalados por el banco, dentro de los cuales puede estar el rendir una declaración juramentada y aportar el registro de defunción del titular y los registros civiles que acrediten el parentezco, entre otros.

Así las cosas, el acceso a los fondos de las cuentas bancarias de una persona fallecida requiere una serie de documentos, entre ellos:

Registro civil de defunción.

Acta de posesión efectiva (si es una sucesión notarial).

Sentencia de sucesión (si el proceso fue judicial).

Identificación de los herederos.

¿Qué pasa si el fallecido tiene deudas?

Un aspecto fundamental a considerar es que las deudas del fallecido no desaparecen con su muerte. Los herederos no solo recibirán los bienes y dinero, sino que también deben asumir las obligaciones financieras pendientes.

Esto significa que, si la persona tenía préstamos, hipotecas, o cualquier otro tipo de deuda, los fondos bloqueados en las cuentas bancarias pueden ser utilizados para cubrir estas obligaciones antes de que se distribuyan entre los herederos.

