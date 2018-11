“Y si gravamos las Iglesias y legalizamos las drogas? El recaudo sería masivo, le quitamos el negocio a los narcos y guerrillas y de paso dejamos de perjudicar y joder a los que intentan sobrevivir con el mínimo. Suficiente tienen”, dijo el hijo de Pacho Santos en su cuenta de Twitter.

Tan pronto hizo la publicación, decenas de personas le respondieron con comentarios positivos frente a su propuesta y con críticas hacia la misma.

“Evidentemente no soy economista y no busco crear una respuesta completa para recaudar lo que se necesita. Pero creo que hay opciones distintas de recaudo y di un par que me parecen importantes para el país”, dijo Santos, en respuesta a un usuario que le dijo que si las iglesias pagaran IVA y le legalizara la droga no se lograrían los 12 billones que necesita el Estado actualmente.

El hijo del embajador Pacho Santos también dijo que legalizar la droga les podría quitar las ganancias de las manos a los criminales y se protegería más a los niños.

“Hoy el cannabis es legalizado y regulado en Canadá y nosotros quitando la dosis mínima, regulando el aborto, aumentando presupuesto de guerra por encima de educación. ¿Por qué siempre al revés?”, cuestionó Pedro.

Frente a la propuesta, La F.m. recuerda que la Ley de Financiamiento, que gravaría toda la canasta familiar con IVA en Colombia, pretende recaudar 14 billones de pesos para proyectos de infraestructura y el acuerdo de paz con las Farc, entre otros.

Sin embargo, ese mismo medio reconoce que su aprobación tendrá un difícil camino en el Congreso y que la bancada del Gobierno aún no está en línea con la reforma.

Estos son algunos de los trinos que publicó Santos refiriéndose a la Ley de Financiamiento:

Y si gravamos las Iglesias y legalizamos las drogas? El recaudo sería masivo, le quitamos el negocio a los narcos y guerrillas y de paso dejamos de perjudicar y joder a los que intentan sobrevivir con el mínimo. Suficiente tienen. — Pedro Santos (@PedroSantosG) November 5, 2018

Me respondo a mi mismo con risa. No, obvio no va a pasar, aquí acabémonos antes de pensar en algo distinto a religión y prohibición. https://t.co/wlvk6ahK1o — Pedro Santos (@PedroSantosG) November 5, 2018