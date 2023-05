Con gran preocupación recibieron los tenderos del Quindío el anuncio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, en el que manifestaba la obligatoriedad, a partir del 1 de junio, de empezar con el proceso de facturación electrónica en sus negocios.

La voz de alerta la expresaron algunos tenderos de barrio que, ante la medida de la autoridad administrativa, pensaron que debían cambiar la forma en que expedían facturas por sistemas más avanzados similares a las que se usan en negocios más grandes.

Sobre esta medida, incluida dentro de la reforma tributaria, la directora de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco Quindío, Diana Patricia López Echeverri, explicó que rige para aquellos tenderos que a 31 de diciembre de 2022 hayan registrado ventas por valor de $ 133 millones.

Además, quienes tengan una o más tiendas deberán tener facturación electrónica y la última de las condiciones para aplicar a la medida de la Dian se refiere que se deberá expedir este tipo de factura si le venden a un solo cliente en un solo día la cifra de $ 212.060.

“Revisando esas condiciones que impone la Dian para expedir la facturación electrónica vemos que la medida no aplica para nuestros tenderos de barrio del Quindío, porque nosotros tenemos muchos de ellos no venden a una sola persona $ 212.000 diarios, sino que a una sola persona le pueden vender $ 5.000, $ 10.000, o sea, que no aplica a esas pequeñas tiendas que hay en el Quindío”, reveló López Echeverri.