Hay una gran diferencia entre MOROSO y EVASOR:

El moroso reconoce la deuda pero no la paga totalmente.

El evasor esconde, no declara, no paga.

El moroso va a la cárcel cuando debe IVA o Retenciones.

El evasor va a la cárcel después de un proc. de discusión + otros requisitos.

— Lisandro Junco Riveira (@LISANDROJUNCOR) May 14, 2023