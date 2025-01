El pasado 3 de enero, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) anunció al exministro de las TIC en el gobierno de Juan Manuel Santos como el nuevo presidente de la compañía, el cual tendrá el gran reto de transformarla y liderarla en medio de un panorama complicado.

En entrevista con el periódico El Tiempo, Diego Molano Vega se refirió a la actual situación de la empresa, admitiendo que está sumergida en una dura crisis, la cual podría hacerla desaparecer si no se toman medidas urgentes, pensando en la transformación digital.

“La encontramos en un momento realmente crítico. Si la ETB no cambia, no se transforma, va a desaparecer”, dijo.

Y añadió: “En los últimos dos años hemos perdido más de 270.000 millones de pesos. No es un escenario complejo solo para la ETB, es del sector en general, pero tenemos que transformarnos ahora”.

De hecho, el ejecutivo explicó que los líos que actualmente tiene ETB se deben a varios factores como la regulación desbalanceada contra los operados de telecomunicaciones, el débil músculo financiero comparado con otras compañías del sector y las fallas operativas por cuenta del alto índice del robo de cobre que hay en la capital.

“La plata que los colombianos estamos pagando en servicios de telecomunicaciones se está yendo del país, no se está quedando. Casi el 70 % del tráfico de la red de ETB es de lo que llamamos OTT: Netflix, Disney, Google, YouTube, Amazon Prime, Facebook, Instagram, WhatsApp, en fin, contenidos que no les pagan nada a los operadores por el tráfico y gasto de las redes, y además la regulación también está desbalanceada en contra de los operadores… La ETB es una compañía pequeña que no tiene las economías de escala de las grandes compañías internacionales de telecomunicaciones”, precisó en El Tiempo.

Y agregó: “En los últimos tiempos hemos vivido un golpe durísimo en la calidad de servicio por el robo de cable de cobre, algo que me he propuesto que vamos a superar en máximo tres meses“.

Para sacar a ETB de la crisis, Molano Vega hizo énfasis en el mejor activo que actualmente tiene la empresa: los trabajadores. Y es que, según el exministro, los grupos de trabajo que encontró están alineados con los nuevos objetivos, por lo que cada empelado será clave para llevar a cabo la transformación digital.

“El empleado en general, la mayoría sindicalizados, es un funcionario que quiere a la empresa, está comprometido, se siente orgulloso de hacer parte de la compañía y trabaja duro por ella. Por eso tenemos un gran reto con todos ellos de lograr reprogramarlos, transformarlos para evolucionar la empresa“, indicó.

En cuanto al problema más crítico y que afecta a todos los usuarios, como lo es el robo de cobre, Molano señaló que el propósito es reemplazar todo el cableado por fibra óptica a corto plazo y así mejorar la experiencia de los miles de clientes que tienen.

También fue claro en asegurar que el resurgir de ETB, además del cambio digital que plantea, obedecerá a las nuevas alianzas que le permitan dar un golpe en el mercado.

“No tenemos mucho futuro en esa cancha del negocio tradicional. Reinventarnos significa entender cómo aprovechamos lo que muchas compañías en Colombia de todos los tamaños necesitan en transformación digital. Cómo nos convertimos en el aliado digital y de innovación de entidades del Gobierno, del sector académico, cómo podemos ser socios de esas empresas y de su transformación“, concluyó.

