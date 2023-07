Los transportadores que mueven diferentes productos del Meta al centro del país han tenido que cambiar de ruta y lo que anteriormente era un viaje de cuatro horas, ahora se convirtió en uno de 11 o 18 horas, dependiendo de la vía que se tome.

Según dijo el presidente de Fenavi en Blu Radio, 79 granjas que están en esa parte de Cundinamarca y los llanos orientas han sido afectadas por esta tragedia porque ahora deben hacer unos traslados muchos más largos para llevar hasta Bogotá y otras zonas del centro del país el huevo y carne de pollo que producen.

Estas granjas “traen al interior, mensualmente, unos 10 millones de huevos y nueve mil toneladas de carne pollo”. Además, lleva a Villavicencio y otros municipios del oriente del país “16 mil toneladas de alimento”. Para ellos, el derrumbe está causando unos sobrecostos en el transporte del 50 al 100 por ciento”.

Sin embargo, un aspecto a resaltar mencionado por Gonzalo Moreno es que, desde su punto de vista, el precio seguirá “estable”.”No veo ni aumento ni disminución”, añadió. Es decir, que en Bogotá y los municipios cercanos, los huevos seguirán costando entre 400 y 500 pesos, como sucede actualmente.

El aumento de este alimento se da porque, mencionó el presidente de Fenavi, “los costos de producción no han bajado después de la pandemia. Desde esa época subió un 67 %, pero esperemos que la tasa de cambio (respecto al dólar) nos ayude, pero eso se vera en tres o cuatros meses“.

Huevos y pollo que se vende en Colombia hoy: precio no cambiará

El derrumbe en Quetame se espera esté solventado, como una medida temporal, para el próximo domingo, cuando se abra el puente construido por las Fuerzas Militares desde hace varios días.

Los precios del huevo y del pollo no se verán tan afectados si se logra esta meta porque “la producción de esta parte del país no es tan grande, con respecto a otras partes. Para hacerse una idea, es el 1 % de la producción de huevo y el 4 % de la producción de pollo de todo el país. Cuando se llevan a centros como Bogotá, a los cuales llega producto de todo el país, son sobrecostos para los productores“, explicó el presidente de Fenavi. Sin embargo, “en los llanos orientales, como no hay competencia y no se lleva de otros lados, entonces sí se ven sobrecostos”, añadió el directivo.

El sector avícola ha sido muy afectado en Colombia en los últimos años por cuenta de varios aumentos, pero sigue siendo una de las grandes apuestas de los campesinos y empresarios. “En todo el territorio hay 5,268 granjas y estamos en 605 municipios del país. Como la carretera estaba haciendo mas corto el recorrido, muchas granjas se fueron a esa zona, por la conexión con Bogotá”, dijo Moreno.

“Las empresas están aguantando”, dice, gracias a que han cambiado los métodos de transporte, pero para que se recuperen deben usar el puente que se está construyendo. Además un aspecto importante es que no hayan más bloqueos porque esto provoca una mortandad de animales.