Este viernes se supo que el Gobierno Nacional dará subsidios para la gasolina a todos los taxistas del país.

Esta decisión enojó a muchas personas, ya que en teoría el Gobierno sostenía que los incrementos debían ser para todos por igual.

(Vea también: “Hipócritas”: Miguel Uribe, a Petro y Gobierno por alza acumulada de la gasolina en $ 4.400).

Uno de los que expresó su molestia fue Felipe Zuleta, quien aprovechó su espacio en Blu Radio para dejar una frase irónica ante tanto subsidio que ahora da el Gobierno.

“La verdad no entendí bien esta política del Gobierno. No pueden implementar el tema tecnológico y ahora les darán a los taxistas un cheque, un subsidio adicional. ¿Por qué no lo hacen con los camioneros, los de los buses?”, preguntó Zuleta.