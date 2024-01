Desde octubre del 2022 el precio de la gasolina en Colombia ha venido presentando importantes incrementos.

En el décimo mes del año antepasado, un galón de gasolina en promedio en las principales ciudades del país se encontraba en $ 9.000 y con los incrementos que se realizaron mensuales pasó a costar $ 15.500.

De acuerdo con la información entregada por el Gobierno Nacional, esta subida se ha realizado con el fin de cerrar el déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC).

El último aumento que se le realizó el precio de la gasolina se hizo el pasado 30 de diciembre del 2023 cuando se incrementó $ 600.

“Nosotros estimamos que la brecha ya quedó cerrada, que no va a haber ajustes grandes de gasolina. Cuando digo ajustes grandes de gasolina no quiere decir que no vayan a haber ajustes (…) que ya no van a ser del orden de $ 600 o algo por el estilo”, dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.