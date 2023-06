Sí, el dólar está hoy a $ 4.173,66, el nivel más bajo desde julio del año pasado. Pero ojo, esta es la tasa de cambio si va a comprar en internet con sus tarjetas, o puede que sea el nivel de referencia que use su banco si está haciendo algún pago internacional.

Aunque lo contrario pasa en las calles, este no es el mismo nivel del billete verde en las casas de cambio.

¿Dónde sale mejor comprar y vender dólares, en bancos o casas de cambio?

¿Está más barato? No. Aunque lo tradicional es que el dólar entre minoristas sea menor a la tasa oficial, esta semana comienza pasando lo contrario.

Un sondeo del diario La República entre 10 de las principales casas de cambio que operan en Bogotá, Medellín y Cali arrojó un precio promedio al cierre del viernes pasado en $ 4.209, $ 35 por encima de la Tasa Representativa del Mercado.

Además, si por el contrario lo que usted quiere es vender, la media está en que ellos le compran a $ 4.099.

Más allá de dónde está más barato o más costoso, la mayoría de las casas de cambio están con precios cercanos. Por eso, la pregunta ahora es, ¿por qué allí el dólar no está mejor?

Juliana Salamanca, analista de finanzas de la Universidad de los Andes, ve que esto ocurre porque “estamos en medio de días en los que el dólar va de caída en caída, la gente tiene miedo que vuelva a subir y prefieren comprar para ahorrar en dólares o si no, seguro se están anticipando para las vacaciones de mitad de año con esta tasa”.

Y en efecto, Salamanca ve que eso generó un aumento atípico en la demanda del dólar entre el mercado minorista. Esta sed de moneda estadounidense responde a la acelerada contracción que tuvo las últimas semanas. Solo en lo que va de junio, la divisa ya perdió casi $ 300, e incluso si se compara con la primera semana de enero ya ha bajado cerca de $ 500 en el mercado oficial.

“Entonces es normal que luego de seis meses de tarifas altas las personas quieran comprar” agregó.

De hecho la sugerencia de los analistas es que si usted es una persona que tiene una deuda en dólares o simplemente está pensando en sus próximas vacaciones debería aprovechar los precios de ahora pues no era algo que pasara desde hace casi un año.

Aunque nadie tiene la bola de cristal para decir si a final de junio habrá caídas más fuertes, algunos le apuestan incluso a que la TRM toque los $4.000, si se tiene en cuenta el comportamiento estadístico de las últimas tres semanas.

El peso colombiano se está favoreciendo de hechos locales pero también de un buen momento que tienen los mercados emergentes, por lo que algunos ven posible una semana más de caídas del dólar.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero Base, agregó que “hoy no hay miedo, no hay pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania no ha escalado, toda la liquidez vuela buscando un mejor rendimiento, ahí es cuando entran algunas divisas latinoamericanas, el peso colombiano se había depreciado mucho en el pasado y tiene una gran oportunidad de rendimiento por la corrección, el peso mexicano está a la expectativa de inversión extranjera, además a la región le favorece que el precio del petróleo y las materias primas suben”.

Pero algunos creen que la velocidad de las caídas ya bajó el ritmo. Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa, ve que “el dólar en Colombia está perdiendo velocidad en su caída y parece estarse estilizando alrededor de los $ 4.150, su desempeño para esta nueva semana dependerá de la evolución de las reformas del Gobierno, la inflación en Estados Unidos y la posición con las tasas de interés de la FED”.