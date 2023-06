El dólar dejó buenas noticias para el país la semana pasada. Medido por la Tasa Representativa del Mercado (TRM) ha perdido $260 desde que inicio este mes hasta hoy, ubicándose en $4.173, niveles no observados desde hace 11 meses y que pusieron a más de un colombiano a comprar en las casas de cambio aprovechando el “papayazo”.

La pregunta que varios se hacen es si este comportamiento será sostenible y, sobre todo, si podrá estar por debajo de $4.000. Pues bien, uno de los hechos que serán determinantes para el movimiento de la divisa tendrá lugar mañana y es la decisión que informe la Reserva Federal estadounidense (FED) sobre las tasas de interés.

Mientras hoy las tiene en un nivel entre 5 % y 5,25 %, el más alto en 16 años, los analistas están haciendo sus apuestas sobre la ruta que seguirá este miércoles. Así, una encuesta de Bloomberg a 46 economistas arrojó que la mayoría prevé que la FED no moverá sus tasas, con lo que detendría su agresiva política monetaria de los últimos 15 meses.

De esta manera, las cuentas indican que con la FED poniendo fin al ciclo de alza de tasas y el riesgo de impago de deuda de Estados Unidos disipado –por el momento–, los inversionistas tendrán pie para invertir en mercados emergentes y buscar aumentar su rentabilidad fuera de la potencia norteamericana, lo cual podría seguir impulsando el dólar a la baja.

De puertas para adentro

Para Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia en Alianza Valores y Fiduciaria, los factores internos también continuarán jugando un rol importante en el movimiento de la moneda gringa. Es así como recordó que la semana pasada Moody’s destacó el sistema de pesos y contrapesos en el marco institucional de Colombia, al afirmarle la calificación crediticia al país (ver módulo).

“Eso no significa que las reformas no van a pasar, es un tema de los extremos (…) ellos (Moody’s) están diciendo que las reformas van a ser diluidas, tienen una probabilidad de no pasar ahora o de pasar más moderadas (…) el punto no es que las reformas no pasen, sino que sean moderadas y se hagan bajo las reglas institucionales”, anotó Campos, en relación a que entes internacionales están viendo con buenos ojos los contrapesos a los proyectos del Gobierno, lo cual también ha ayudado a la baja del dólar.

Adicionalmente, en análisis de Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, “es posible que el dólar tenga una tendencia hacia los $4.000 al finalizar junio, debido al comportamiento de los precios del petróleo Brent y WTI”.

Así mismo mencionó factores como las ganancias en los mercados bursátiles europeo y de Wall Street; la aprobación del endeudamiento por US$34.000 millones al gobierno estadounidense; la posible pausa en el aumento de la tasa de intervención del Banco de la República este mes; y la disminución de la inflación en mayo.

Por lo pronto, consideró Amorocho, “el precio del dólar tenderá a los $4.000 y, por qué no, a los $3900, según sea la evolución de los hechos de la crisis política, del crecimiento económico nacional y de los mercados internacionales entre junio y julio de este año”.

A la espera de Europa

Pero la FED no será la única en tomar decisiones importantes esta semana. El jueves, el Banco Central Europeo (BCE) también anunciará qué rumbo seguirán sus tasas de interés.

El mes pasado las situó entre un 3,25% y un 4%, el rango más alto desde octubre de 2008, tras seis alzas consecutivas de 0,50 y 0,75 puntos; ahora, para junio e incluso julio los analistas económicos esperan nuevos movimientos al alza.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha dicho que ese banco central buscará que las tasas estén en niveles suficientemente restrictivos como para devolver la inflación de la Unión Europea al 2%.

En lo que respecta a Colombia, la junta directiva del Banco de la República se reunirá el próximo 30 de junio para tomar decisiones sobre los tipos de interés, que hoy se encuentran en 13,25%.