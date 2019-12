Interrogado por Julio Sánchez Cristo sobre qué hacer para superar la crisis, Casas sugirió que se debe hacer un recorte de costos.

Cabe recordar que Arango fue presidente del Canal RCN durante 10 meses en 2018, y pese a que no logró sacar de la crisis al canal, tomó varias decisiones que, en su momento, se consideraron polémicas. La mayoría de ellas se relacionaron con recortes de personal.

“Trató de hacer cosas, hizo los cambios. Él deja algo que no se ve, deja una reingeniería administrativa, es decir, ahí hubo unos recortes importantes, hubo unas unificaciones de labores de muchos departamentos que estaban duplicados; yo creo que lo que deja ahí no lo vemos, y naturalmente unos programas que desafortunadamente no funcionaron”, dijo en su momento Sánchez Cristo, sobre la gestión de José Roberto Arango en el canal.