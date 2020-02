green

Puntualmente, sería un sábado del mes de julio.

“Yo creería que este año tendríamos la primera (jornada) en julio y a partir del próximo año sí tendríamos alrededor de cada tres meses”, sostuvo el viceministro, citado por Noticias RCN.

De acuerdo con Londoño, aún faltan detalles en la norma tributaria que permitirá la puesta en marcha de los días sin el pago del impuesto en el país, puntualmente lo que tiene que ver con el monto máximo de las compras.

“Es importante ver un día en donde se incentive el comercio o sea que sean los sábados, porque un martes no es lo mismo el comercio que un sábado, entonces eso lo estamos reglamentando”, afirmó Londoño a ese mismo medio.

Cabe recordar que estas jornadas en las que se quitaría el impuesto fueron prometidas por el presidente Iván Duque en campaña. El objetivo, dice el Gobierno, es beneficiar a la clase media y a los más necesitados de Colombia.

Uno de los propósitos es que estos días se establezcan en enero, julio y octubre.

“Son momentos en las que ya han pasado fechas comerciales y los establecimientos comerciales quedan con inventarios de los que necesitan salir. También identificamos que el IVA a veces impide que la población menos favorecida adquiera algunos bienes”, señaló hace varias semanas el director de la Dian, José Andrés Romero, citado por el portal Valora Analitik.

Aunque no se conocen mayores detalles de la jornada, que fue aprobada en la reforma tributaria de diciembre pasado, cabe aclarar que solo permitiría el pago con tarjeta de crédito o débito. Con base en esto, surgen interrogantes sobre si los beneficiados serán los bancos porque el consumidor está obligado a comprar con dinero plástico; ante esto, la congresista afirmó que no es así, que el proyecto no busca eso para la banca, sino darles un alivio a los colombianos.