El Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir dio a conocer que otorgó la primera pensión de vejez del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) con garantía de pensión mínima.

Esto gracias al Sistema de Equivalencias BEPS, que le permite al vinculado a este programa acceder a una pensión de vejez sumando los tiempos cotizados en el Sistema General de pensiones y convirtiendo el ahorro en BEPS en semanas.

A la fecha, por este sistema se han reconocido tres pensiones por vejez de las cuales dos fueron otorgadas en el régimen público.

Botero también manifestó que “desde Porvenir siempre hemos tenido el compromiso de asesorar y acompañar a los colombianos para que puedan tomar decisiones informadas. Buscamos que quienes tienen derecho a una devolución de saldos voluntariamente se trasladen a los BEPS y así puedan asegurar un ingreso económico, en lugar de recibir un pago único que puede volverse plata de bolsillo. Lo ideal es que puedan contar con un ingreso fijo en su vejez”.

Elsa Moreno Cuervo a sus 60 años se convirtió en la primera pensionada del RAIS beneficiada por el Sistema de Equivalencias, esto gracias al ahorro que realizó al programa BEPS y a los aportes obligatorios que desde 1996 realizó a Porvenir como trabajadora independiente. Cuenta Elsa que, por sugerencia de una amiga, empezó a averiguar por el programa de BEPS sin saber que sería la mejor decisión de su vida.

Elsa completó 1.108 semanas en Porvenir, pero no cumplía con los requisitos de pensión, como las semanas y el capital. Sin embargo, gracias a su vinculación al programa de BEPS, pudo convertir las 51 semanas reportadas en BEPS, en semanas adicionales para lograr tener una Garantía de Pensión Mínima con 1.150 semanas, como lo estipula la ley colombiana.

“Cuando a mí me llamaron desde Porvenir para darme la noticia, lo compartí inmediatamente con mis hijos y fue una alegría inmensa. Fue una sorpresa porque yo no esperaba una pensión ya que me faltaban muchas semanas. Estoy completamente agradecida con Porvenir porque hoy tengo una pensión para toda la vida. Tengo muchas metas y una de esas es poder ayudar a mi hija menor para que también sea profesional y apoyar a mis otros hijos”, contó Elsa Moreno Cuervo.