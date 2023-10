Subió en Colombia la cifra de medicamentos desabastecidos, en riesgo de desabastecimiento y en monitorización, aunque también lo hizo el número de los no desabastecidos. Así lo refleja el último listado de abastecimiento y desabastecimiento publicado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

Según esa lista, para octubre hubo 34 medicamentos desabastecidos, de los cuales 18 fueron incluidos en el listado de medicamentos vitales no disponibles. Es decir, aquellos que son indispensables e irremplazables para salvaguardar la vida o aliviar el sufrimiento de un paciente. Además, según el decreto 0481 de 2004, son los que “por condiciones de baja rentabilidad en su comercialización, no se encuentra disponible en el país o las cantidades no son suficientes”.

(Vea también: ¿Siente disminuido el apetito sexual? Si tuvo Covid, esta pudo ser la causa, advierte estudio)

A ojo de buen cubero, en esas 34 medicinas desabastecidas están incluidas algunas para el tratamiento de pacientes con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), con anorexia o pérdida involuntaria de peso, con herpes, con varios tipos de cáncer y hasta para las mujeres que no producen óvulos y buscan quedar embarazadas.

Esta problemática ha afectado al país desde hace más de un año –incluyendo pacientes con enfermedades mentales– y hasta llegó a poner en riesgo el trasplante de órganos, según denunciaron organizaciones como la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax y la Fundación Nacional de Trasplantados.

Aunque es alta la cifra de desabastecidos –al menos en comparación con el segundo cuatrimestre de 2022 cuando hubo 21– aún el listado de abril sigue siendo el que más fármacos escasos registró con 43, seguido por el de febrero con 40, el del 6 de julio con 36 y el del 31 de julio con 32.

En este documento del Invima están consignados los datos de ese último informe, que muestra el panorama actual de medicamentos bajo monitoreo o desabastecidos en el país.

De hecho, están en riesgo de desabastecimiento fármacos que se usan en el tratamiento para enfermedades de la piel, en la atención de emergencia como shocks traumáticos o hemorrágicos, en el tratamiento de la disfunción eréctil, en la medicación de infecciones agudas y crónicas de las vías respiratorias, así como para tratar hipertensión arterial pulmonar.

Las razones del desabastecimiento

En respuesta a un derecho de petición de EL COLOMBIANO, el Invima señaló que identificó una serie de causas de esta problemática. La primera es que hay un aumento de la demanda, ya que “después de bajar el precio para algunos medicamentos –por regulación del Ministerio de Salud– trajo como consecuencia un aumento en la demanda y falta de interés económico de los laboratorios fabricantes”.

(Lea también: Anuncian desabastecimiento de importante medicamento en Colombia; lo usan niños)

En segundo lugar, está la descontinuación de ciertos productos, que se presenta cuando por voluntad propia los titulares del registro sanitario del fármaco deciden suspender su comercialización por razones de baja rentabilidad. Incluso, aducen que contemplan “la estrategia de generar un “desabastecimiento ficticio” en el canal institucional (EPS/IPS) con el fin de presionar el consumo por el canal comercial, que produce mayor rentabilidad”.

Las otras dos grandes razones expuestas por el Invima son los problemas en la adquisición de materias primas y la insuficiencia de oferentes, que se presenta cuando hay pocos que produzcan el medicamento y alguno presente dificultades de producción. Si eso pasa, “el desabastecimiento es inminente”.

Lee También

Finalmente, están las modificaciones de registro sanitario, la cual ocurre “por falta del titular del registro sanitario de radicar con tiempo las solicitudes”, que “ocasionan cambios” y “originan desabastecimiento de los productos involucrados en el trámite”.

Entre tanto, el listado de medicamentos vitales no disponibles presentado el 2 de octubre muestra 301 principios activos en esa lista, entre los que se encuentran el alcohol etílico, hormonas y la lidocaína clorhidrato (para poner anestesia local).

Lee todas las noticias de economia hoy aquí.