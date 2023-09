El drama de Daniel Velasco Luque, en Bogotá, y el de Fredy Hernández Anaya, en Bucaramanga, es el mismo de miles de colombianos, víctimas de los ‘gota a gota virtuales’, que prestan dinero por internet. Tras pedir un crédito, no solo les cobraron intereses excesivos, sino que, tras acceder ilegalmente a sus contactos de WhatsApp, los intimidaron y difundieron mensajes difamatorios, para que pagaran montos adicionales.

No obstante, la pelea que dieron ante la justicia abre una puerta para que las autoridades, ahora sí, tomen cartas en el asunto. La Corte Constitucional no solo ordenó a la empresa Construir Comundo S.A.S. (dueña de la APP EastBay) emitir una paz y salvo, retractándose y ofreciendo excusas a las víctimas, sino que remitió los expedientes a la Fiscalía y a las superintendencias Financiera y de Industria para que investiguen. Si bien, la decisión no ofrece solución de fondo, sí da luces sobre las violaciones de estas empresas, contra las que no se ha actuado con firmeza.

Velasco Luque pidió a la APP EastBay un crédito por $720.000. En el desembolso recibió la primera sorpresa: el 22 de mayo de 2022, Construir Comundo S.A.S le consignó $471.792. Le descontaron $248.000 (35 %). Pese a ello, pagó tres cuotas de $242.208 (27 de mayo, 2 de junio y 8 de julio). Al final canceló $726.624. Como se atrasó unos días con la última cuota, empezaron a hostigarlo: llamaron a decirle que debía pagar $35.000 por cada día de mora. Como se negó, enviaron a sus contactos de WhatsApp mensajes “intimidantes y extorsivos”.