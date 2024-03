Consumir pescado durante los días de Semana Santa sigue siendo una tradición en Colombia, por lo que productores y comerciantes de este alimento esperan con ansias la llegada de esta temporada.

Según cifras del Ministerio de Agricultura, solo para la Semana Santa de este año se espera que los colombianos demanden 47.000 toneladas de pescado, lo representaría un aumento de 6 % frente a la misma temporada del 2023.

Y si se compara con las demás semanas del año, la demanda de pescado suele aumentar hasta un 60 % en los días santos.

Las especies que más se comercializan durante esos días son las de cultivo —tilapia roja y negra, cachama, camarón y trucha arcoíris—; las de río —bagres, doncella, bocachico, nicuro, dorada, blanquillo, yamú—; las de mar —camarón, róbalo, pargo, sierra y atún—, y las importadas —basa, salmón y filetes de tilapia congelada—.

En este sector, la acuicultura (cultivos) representa el 50 % de la producción, seguida por la pesca artesanal e industrial, mientras las importaciones aportan el restante. Asimismo, son cerca de 206.400 las familias colombianas que se benefician de esta actividad.

La cadena productiva de la acuicultura y la pesca representa el 3,4 % del Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario. Por esto, para la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, este sector es clave para lograr que Colombia sea la potencia agroalimentaria por la que está trabajando este Gobierno.

Sin embargo, todavía en Colombia el consumo de pescado es muy bajo, pues está en 9,5 kilos anuales; mientras en la región de 11 kilos y en el mundo es de 21 kilos.

Y si se compara con otras proteínas de origen animal, el panorama no mejora: no se acerca al consumo de carne de res, que está en 18 kilogramos, ni al de pollo, cuya demanda está en 37,1 kilos.

En esta temporada que se aproxima el pescado suele aumentar de precio dada la mayor demanda, algo que golpea el bolsillo de quienes buscan alimentarse con esta proteína.

No obstante, según los recientes datos del Dane, los productos de río y mar tuvieron un leve aumento del 1,24 % en febrero de este año, frente al mismo mes de 2023. Mientras tanto, la carne de res aumentó 2,01 %; la de cerdo bajó 0,52 %; y la de aves tuvo el alza más fuerte, con 7,33 %.

En cuanto a los controles para garantizar la calidad del pescado, la ministra Mojica enfatizó en la importancia del aumento de monitoreos y controles en plazas de mercado y comercios del país en esta temporada, liderados por la Aunap, junto a otras entidades como el Invima y las secretarías de Salud, para garantizar que los consumidores lleven pescados y mariscos que cumplan con los requerimientos de calidad y salubridad.

“Asegurar el estado de las especies implica que cumplan con las tallas mínimas de captura, que no estén en veda y que cuenten con los permisos de comercialización establecidos. Se recomienda a los pescadores artesanales e industriales no realizar capturas de productos pesqueros por debajo de las tallas mínimas, y a los acuicultores, no exceder el volumen autorizado en su respectivo permiso de cultivo”, advirtió la MinAgricultura.