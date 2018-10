Puntualmente, necesitan comenzar a importar piña, limón Tahití y aguacate Hass proveniente de Colombia.

Los representantes del gobierno peruano visitan varios cultivos por estos días y sistemas de producción y empaque que podrían tener potencial para comenzar a exportar sus productos, según explicó el Ministerio de Agricultura en un comunicado.

Pese a que el aguacate Hass es uno de los productos colombianos de mayor éxito en materia de exportaciones en los últimos años, la piña viene ganando terreno y tiene una gran acogida en otros mercados de la región.

“Las exportaciones colombianas de piña han tenido un destacado crecimiento en los últimos años, al registrar $US$ 10,6 millones en 2017. Este año en el periodo enero-julio, este producto mostró un crecimiento de 8,3% frente al mismo periodo de 2017, al pasar de US$ 5,7 millones a US$ 6,2 millones en 2018″, afirmó el ministro de Agricultura, Andrés Valencia.

Los expertos peruanos hacen parte del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), una entidad adscrita al gobierno de ese país. Durante esta semana recorrerán municipios como Palmira y Pradera, en el Valle del Cauca, y Miranda, Cauca, en los predios Las Brisas, La Hacienda Bolívar, Hacienda Manantial y la planta empacadora Bengala S.A.

“Igualmente, visitarán el Puerto de Buenaventura. La semana siguiente recorrerán predios de aguacate y limón Tahití en el Eje Cafetero. La visita cuenta con el apoyo técnico y financiero de la Asociación Hortofrutícola de Colombia, Asohofrucol”, agregó el Minagricultura.

Los negocios también se podrían dar en el Eje Cafetero. Allá las visitas se realizarán en predios de La Pradera, Los Cristales Monte bonito y La Primavera, en Caldas, y la planta empacadora de aguacate Hass, Verdfruit, en Guática, Risaralda y Hass Diamond en el municipio de Dosquebradas, entre otros, que cuentan con registro ICA.

También buscan aguacate y limón

Según el Minagricultura, en el caso de las exportaciones colombianas de limón Tahití, también han tenido un destacado crecimiento en los últimos años, al registrar en 2017 ventas al exterior por valor de US$ 12,7 millones.

“Frente al periodo enero-julio de este año, este producto creció 110% frente a las exportaciones del mismo periodo de 2017, al pasar de US$ 8,1 millones a US$ 17 millones en 2018”, agrega el comunicado.

Y el aguacate Hass en 2017 fue el primer año, durante los últimos 10 años, en el que Perú importó aguacate por valor de US$ 124.000.