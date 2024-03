Recientemente, en la Cámara de Representantes se aprobó en segundo debate un proyecto con el que se busca garantizar sí o sí un bono pensional para las personas que lleguen a la edad de pensión. La iniciativa, de la que ya se ha hablado en varias oportunidades, busca que todas las personas tengan un ingreso mínimo garantizado que, para este años, sería de 223.000 pesos.

Lo novedoso es que los congresistas están buscando que esta idea pase sin necesidad de la reforma pensional. En la propuesta presentada por el Gobierno y que aún no se ha debatido se plantea un pilar solidario en el que a “todos los mayores de 65 años, que son 2.5 millones de personas, se les dará una renta por encima de la línea de pobreza, equivalente a 223.000. Tres veces superior al subsidio que actualmente otorga el programa Colombia Mayor. Está renta será ampliada de acuerdo al crecimiento económico del país”.

Aunque la propuesta surge del Gobierno, en la Cámara de Representantes la aprobaron extrapolándola a un proyecto que ya había sido radicado desde el 2022. Es decir, tomaron la idea de darle un bono pensional a los mayores de 65 años que está la reforma pensional y la adelantararon por medio de este proyecto que ahora deberá discutirse en la Comisión VII del Senado y luego ir a la Plenaria.

Fue la representante por el Partido Verde Caterine Juvinao quien explicó en Caracol Radio la razón por al que tomaron esta decisión. “El Congreso está dispuesto a que siempre y cuando las propuestas del Gobierno estén bien estructuradas, tengan una evaluación del impacto fiscal, pues las vamos a promover, como es el caso del pilar solidario y la renta básica para el adulto mayor”, dijo.

Si el proyecto sigue su trámite, las personas que tengan más de 55 años y que están próximas a jubilarse empezarían a ilusionarse con un bono pensional, así no estén cotizando pensión en la actualidad. De hecho, a ellos no les darían 223.000 pesos sino mucho más, pues el valor se empezaría a actualizar desde 2026 según el incremento anual del IPC.

Aún no hay un tiempo estimado para que el proyecto salga adelante, pero Juvinao expresó en Caracol Radio que la idea es que para mitad de año, las personas que los adultos mayores empiecen a recibir los 223.000 pesos.

Qué cambiará para personas que tengan 55 años o más

Según dijo la representante a la Cámara en la emisora, “Hoy por hoy existe (el subsidio) Colombia Mayor y les da a 1.7 millones de adultos mayores 80.000 pesos. La idea es tomar la base y ampliarla a 2.5 y 2.7 millones de adultos mayores con una renta de 223 mil pesos (…). Ya tiene concepto positivo del Ministerio de Hacienda y le costaría al país al año 4.5 billones de pesos”.

Los más beneficiados son aquellos colombianos que están por llegar a la edad de pensión (62 en el caso de los hombres y 58, en el de las mujeres) —aunque han advertido que esto podría cambiar— y que no han cotizado o no han cumplido las semanas, pues ellos se garantizarán un ingreso en caso de que no tengan más ingresos o trabajo.

La importancia de esta iniciativa radica en que la población de adultos mayores que no tienen ningún ingreso cada vez sea menor o que, por lo menos, no crezca, pues las cifras actuales son alarmantes y una gran cantidad de personas que ya están en edad de jubilación no reciben ninguna entrada económica.

“Colombia tiene más o menos 7 millones de pesos de adultos mayores y el 70 % de adultos mayores vive en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Es una realidad social que no podemos evadir Esto es un feliz encuentro entre una propuesta del Gobierno y una que tenía el Congreso”, dijo Juvinao.

Bono pensional no hundiría con la reforma pensional

Hace unos días, el presidente Gustavo Petro anunció que para todas las personas que tengan más de 80 años empezarán a dar un bono pensional cada mes. Esta decisión favorecerá a medio millón de ancianos que no tienen ningún ingreso económico.

La iniciativa que ahora será debatida en la Cámara VII del Senado estaría no afecta en nada el bono anunciado por el presidente y tampoco está ligada a la reforma pensional, lo que tendría dos factores muy importantes a tener en cuenta. El primero es que sin importar que la reforma pensional continúe o no, el bono pensional a partir de los 65 años estaría garantizado, en caso de que se apruebe el proyecto. El segundo es que el Gobierno se quedaría sin uno de sus argumentos principales para defender la reforma pensional, pues durante las diferentes argumentaciones públicas, ellos han resaltado que esta reforma se respalda en que se apruebe el pilar solidario. Ante este último, Juvinao dijo: “No es cierto que se deba aprobar la reforma para aprobar un programa de renta básica al adulto mayor, pero es cierto que como está propuesto el pilar solidario está bien”.

