Desde este sábado, el periodista se quejó públicamente (con 13 trinos en Twitter contra de la compañía) por el servicio de Avianca y la cancelación de un vuelo Cancún-Bogotá.

Inicialmente, Gustavo Gómez señaló que, después de seis horas de retraso y espera desde el Aeropuerto Internacional de Cancún (México), los pasajeros no obtuvieron respuestas significativas de la empresa con la información necesaria para saber qué ocurrió con su vuelo y, tras abordar, nuevamente tuvieron que bajar del avión “por cuestiones de mantenimiento”.

En efecto, la empresa detalló que la suspensión del vuelo se debió a que el piloto detectó fallas que no permitían la operación de la aeronave bajo todos los requerimientos de seguridad e inició una etapa de revisión técnica no programada. Sin embargo, no le fue posible continuar con la programación del viaje y tuvo que reasignarlo para este domingo al medio día.

Amigos de @Avianca @AviancaEscucha ustedes son unos descarados: acaban de suspender el abordaje del AV257 dizque por más mantenimiento. ¿No han sido suficientes 6 horas? Avia ca de mal en peor. — GustavoGómezCórdoba (@gusgomez1701) October 13, 2019

Por lo anterior, todos los viajeros otra vez tuvieron que hacer los trámites de migración para entrar a México y, por sus cuentas, correr con los gastos de hospedaje y alimentación extra, según el comunicador.

Nuevamente haciendo fila en migración para obligatoriamente entrar a México, gracias a @Avianca Y ni siquiera se sabe donde dormiremos o a qué hora viajaremos mañana. Y esto lleno de niños y gente con conexiones. pic.twitter.com/awdEGi8kWO — GustavoGómezCórdoba (@gusgomez1701) October 13, 2019

Muy agradecidos con @Avianca por las CINCO horas de retraso del vuelo Cancún-Bogotá. Sigan peleando por el poder internamente, mientras la aerolínea se viene abajo en servicio y cumplimiento. — GustavoGómezCórdoba (@gusgomez1701) October 12, 2019

Después de tantas horas de retraso y ni siquiera sabemos en qué puerta saldrá el AV257. ¿Tendrían la bondad de decirnos los amigos de @Avianca @AviancaEscucha? — GustavoGómezCórdoba (@gusgomez1701) October 13, 2019

Veinticuatro horas después del hecho, Gustavo Gómez le pidió a Avianca que supere sus revisiones técnicas y cumpla con el itinerario del vuelo, pero, al llegar nuevamente al aeropuerto, dice Gómez, el vuelo que estaba programado para el medio día ya tiene un retraso de cinco horas y está estipulado para las 5:00 pm.

Segundo día de aeropuerto en Cancún. Ayer nos acostamos a la 1 de la mañana. En serio que lo que hace @Avianca es un atropello con el usuario. Ya el vuelo, que nos dijeron era a medio día, esta saliendo casi a las 5pm y con demora. Y nadie responde. Qué aterradora aerolínea. — GustavoGómezCórdoba (@gusgomez1701) October 13, 2019

Ante esa nueva queja del periodista, Pulzo se contactó con Avianca y la aerolínea aseguró que el vuelo sí despegará a la hora fijada (12:00 pm) y que no es cierto que el itinerario reprogramado tenga retrasos.