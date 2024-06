Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

El Gobierno de Gustavo Petro se refirió nuevamente a lo que pasará con el nuevo aumento de tarifas de los peajes en Colombia, en línea con lo previsto por el Gobierno de Gustavo Petro desde el año anterior.

De hecho, en su momento, se planteó que esta nueva alza debería darse hacia mediados de 2024, con lo cual quedara saldado el congelamiento hecho desde el año anterior.

(Vea también: Nuevo anuncio con peaje que pagan habitantes de Funza, Mosquera, Madrid y otros municipios)

Desde entonces, la discusión había quedado fue del radar de los medios, pero revivió este viernes en el marco de la Convención Bancaria 2024.

¿Qué pasará con nuevo aumento de peajes del Gobierno Petro?

El encargado de mencionar el tema fue el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien habló en rueda de prensa en el evento y reveló lo que pasará con el nuevo aumento de los peajes.

De acuerdo con el funcionario, “el Ministerio Transporte está haciendo una propuesta para ver cuándo se podría actualizar el tema de los peajes y no dejarlo para diciembre. Vamos a ver en qué avanza eso”.

A pesar de que solo hizo esta referencia, el mensaje del funcionario es clave, ya que señala que el gobierno Petro mantiene su interés de hacer el nuevo ajuste.

Lo anterior se suma al llamado constante que ha hecho la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) para retomar el aumento de las tarifas de peajes en el país.

El incremento que está suspendido corresponde al índice de precios al consumidor IPC de 2023, que fue de 9,28 % según el DANE.

Lee También

No obstante, de no hacerlo, la CCI afirma que se abriría un nuevo hueco fiscal a largo plazo de unos $ 10,8 billones -entre 2024 y 2040- como resultado de no ajustar por segunda vez los precios.

A juicio de Caicedo, resulta inaplazable hacer el ajuste para garantizar la buena construcción, operación y mantenimiento de las carreteras concesionadas del país.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.