En algunos casos, un pasaporte de otro país del mundo puede costar US$ 800, debido a la política de impedir la salida de sus habitantes.

Un pasaporte no es una carta blanca para recorrer todo el mundo pero sí es el principal documento de viaje que tiene una persona que desea salir del país natal, ya sea por viaje, placer, turismo, visitar un familiar o negocios.

Lo cierto es que su precio no es igual y varía mucho de un territorio a otro. Incluso en Colombia se tiene la idea que el pasaporte es de los más baratos del mundo debido a que, pese a que su precio en 2022 es de $ 172.000 (apenas unos US$ 35,8 al cambio actual), dentro del mismo territorio puede costar US$ 53 (por ejemplo si lo saca en Santander, a través de la gobernación de ese departamento).

Tampoco es el más costoso por fuera de Colombia, en el exterior la tarifa es de US$ 89 o de 64 euros para Europa y Cuba. Un dinero bastante lejos de los US$ 170 que se pagan por un pasaporte ordinario en México, es decir, el equivalente a $ 816.000.

Cuál es el ‘ranking’ mundial de pasaportes más costosos

El primer lugar se lo lleva sin dudas el pasaporte libanés, tiene un precio de US$ 800, que equivale a unas 1.200.000 libras libanesas, o lo que son 3.840.000 de pesos colombianos. Según un informe de ABC.es los libaneses que vivan en el extranjero pagarán un precio muy inferior de US$ 600 por ese documento.

Le sigue el pasaporte de Siria, que tiene un costo aproximado de US$ 300 si lo quiere por 6 años o de US$ 600 si desea el pasaporte por un periodo de 10 años. En ese caso, el mínimo llegaría a 1.440.000 pesos colombianos y para el de 10 años sería 2.880.000 de pesos.

El pasaporte australiano es otro de los más caros a conseguir con un precio de US$ 220, lo equivalente a 1.056.000 pesos en Colombia. Sin embargo para aquellos australianos que viven en el extranjero su costo se eleva a los US$ 330, un dinero considerable así que es mejor tener bien asegurado este documento.

El pasaporte de Liechtenstein ‘baja’ considerablemente de precio, solo unos US$ 260, pese a que es uno de los países más pequeños de Europa y de los mejor listados económicamente. El pasaporte de México como se mencionó, es uno de los más caros en Latinoamérica con un valor de US$ 170, equivalentes a 816.000 pesos en Colombia.

Así que proteja este documento, porque además del valor económico de extraviarlo o que sea hurtado, le ocasiona al viajero muchos problemas de movilidad cuando está fuera del país.

(Con información de ABC Viajes)

