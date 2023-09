La Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga) aseguró que el gremio se siente solo con el Gobierno de Gustavo Petro.

La declaración la dio el presidente de la agremiación, Henry Cárdenas, durante el 7° Encuentro de Empresarios del Transporte de Carga, realizado en Bucaramanga.

(Vea también: Malas noticias para conductores en Colombia: acabarían subsidios de combustible)

“Eso es lo que estamos viviendo hoy en día con el Gobierno, estamos solos”, dijo el directivo ante la ausencia del presidente Gustavo Petro y del ministro de Transporte, William Camargo, al evento.

Y añadió: “Desgraciadamente, el Gobierno no entiende y no quiere entender (…). No es posible que no sintamos que estamos siendo alcahuetas con este Gobierno”.

De otro lado, la cabeza del gremio fue enfático en que el sector de transporte de carga tiene un poder: “Sí somos fuertes”, agregó.

Mensaje de transportadores de carga al Gobierno Petro

Incluso, afirmó que en medio del evento, desde varios sectores, se les hizo un llamado a los transportadores de carga para realizar una marcha en el país, y esto lo ven con buenos ojos.

“Hagámoslo bien y más fuerte. La marcha anterior fue una muestra, pero ahora nos tiene que hervir sangre para que lo hagamos de corazón y de verdad. No dejemos que pase esto”, agregó Cárdenas en referencia a la ausencia de Petro y Camargo al evento del gremio.

De otro lado, el presidente de Fedetranscarga dijo mantendrán los diálogos con el Ejecutivo, pero cada uno de estos “tiene que ser más fuerte”, explicó cárdenas.

“Ese diálogo que no quieren recibir, no han sentido la presión nuestra de verdad. Por eso, están dejando pasar el tiempo y la economía va decayendo”, dijo.

(Vea también: Sorpresivo anuncio sobre combustible en Colombia pondrá dichosos a miles de conductores)

Y añadió que “la economía está como las vías, cada día los puentes se están cayendo y cada vez nos comunicamos menos”, en referencia a los daños de estructuras que se han presentado en los últimos meses.

Lee También

El dirigente gremial fue enfático en pedirles a los transportadores que se preparan para cuando llegue el llamado para marchar, aunque dejó claro que no están incitando a bloquear el país.

El mensaje de Fedetranscarga se suma al hecho hace unos días por el presidente de Analdex, Javier Díaz, quien aseguró que es “imposible” dialogar con el Gobierno de Gustavo Petro.

Lee todas las noticias de economia hoy aquí.