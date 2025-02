Los estafadores han encontrado múltiples maneras de desocupar las cuentas de banco de todo tiempo. A pesar de que los usuarios tienen precauciones, las formas de robar son cada vez más imperceptibles.

Se viralizó un nuevo caso de estafa en Bogotá, donde una mujer relató cómo un familiar fue a pagar la factura del gas en la página de Vanti y le desocuparon la cuenta de Nequi. Incluso, se comunicó con la empresa de servicio público, pero la respuesta no fue la esperada.

¿Cómo roban cuentas de Nequi a la hora de pagar la factura del gas?

La mujer, de usuario @juanita_am0, relató que un miembro de su familia entró con normalidad a la página web para hacer el pago de la factura a través de Nequi como cada mes. El proceso lo hizo normal, pero le alertó que el comprobante quedó a nombre de una empresa llamada Pexto.

Minutos después, la usuaria se dio cuenta de que le habían sacado todo el dinero de cuenta. “No se debitó el pago del valor del recibo, sino la cantidad total de lo que ellos tenían en el Nequi“, contó, haciendo referencia a sus familiares afectados.

Se llevaron otra sorpresa cuando se dieron cuenta de que no había ningún error por su parte e hicieron los pasos correspondientes para hacer el pago. Se pusieron en contacto con Vanti para conocer si había una solución con el dinero, pero no la hubo.

La empresa de gas les contó que “les habían clonado la página. Y que para la devolución del dinero debían contactarse directamente con la empresa Pexto”, contó la mujer. No obstante esta es una empresa que no existe, por lo que no es posible hacer el contacto.

Nequi habló de la estafa al pagar el gas en la página de Vanti

Pulzo se contactó con Nequi para conocer su postura frente a este caso. La billetera digital explicó que no hace parte íntegramente de la estafa, ya que fue un caso de ‘pishing‘ con la web de Vanti. Sin embargo, compartió unos ‘tips’ importantes para detectar posibles estafas.

Cuando entre en una página web, asegúrese de que sale el símbolo del candado al lado izquierdo del enlace.

No use la misma clave de su celular para entrar a Nequi.

No abra enlaces que llegan a mensajes de texto. El número de Nequi es 85954.

Cuando vaya a recibir una consignación y le digan que no llega porque Nequi está bloqueado, compruebe en www.nequi.con.co/status

