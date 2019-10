Inicialmente, el médico explicó a Noticias Caracol que el tipo de procedimiento que le practicó a Merlano tiene un costo promedio de entre 12 y 16 millones de pesos, cifra que cobra la clínica (centro médico La Sabana) para la que presta sus servicios, ubicada en la calle 119 con carrera sexta, en el norte de Bogotá.

Además, contó al medio que el tratamiento de la prófuga tuvo una duración de dos citas (cada una de aproximadamente 3 horas) y que, debido a su oficio, conoció y trató con Aída Merlano solamente en esas dos oportunidades. La primera, el pasado 24 de septiembre, y la segunda el 2 de octubre, día del escape de la excongresista.

“Un diseño de sonrisa puede estar entre los 12 y 16 millones de pesos, no sé si los pagó porque yo nunca he recibo dinero, le paga es a la clínica que me contrata a mí para hacer los trabajos, no me han pagado un solo peso porque las cuentas van a final de mes y no me han pagado absolutamente nada”, dijo al noticiero.