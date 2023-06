El sitio, experto en juegos de azar, compartió las cifras en su página web junto al horóscopo de “¿Qué te deparan los astros?”.

El 396, el 404, el 761, el 557, el 186 y el 916, son algunos de los números que recomienda la página y coincidencialmente varios de ellos incluyen un 6 en su combinación.

Aquí el listado completo de los números para jugar el chance; en los datos entregados por Paga todo también le dicen a cada signo zodiacal cuál es su “signo compatible” y si su “perspectiva económica” es excelente, estable, buena, regular o mala.

Aries: 761.

Tauro: 267.

Cáncer: 599.

Géminis: 311.

Leo: 212.

Virgo: 186.

Libra: 282.

Escorpio: 396.

Sagitario: 404.

Capricornio: 557.

Acuario: 916.

Piscis:288.

A propósito de los signos del zodiaco, cabe mencionar que hay juegos de azar que no solo se apuestan con números, sino con esas categorías, entre ellos Astro Sol y Astro Luna.

El horóscopo y la numerología alrededor de Leo, Virgo, Cáncer, Géminis y demás no son la única forma en que los jugadores eligen qué cifras apostar, otros optan por sus números de la suerte ligados a sus fechas de nacimiento, por ejemplo.

Igualmente, eligen las cifras para apostar ligadas a agüeros que hay con famosos, entre ellos los números de Diomedes Díaz para ganar el chance (esos son algunos de los más jugados, especialmente en el cumpleaños o aniversario de muerte del cantante, al punto que, en ocasiones, las casas de apuestas los restringen).

Ganadores del chance con números de Diomedes Díaz no son un mito

Con los números del ‘Cacique de La Junta’ son miles los jugadores que han ganado, el caso más reciente fue el 26 de mayo de 2023, en el que el artista hubiera cumplido 66 años. Ese día más de seis mil personas obtuvieron un premio con la Lotería de Risaralda.

Sobre el tema de los números de la suerte del intérprete de ‘Tú eres la reina’, incluso, ha opinado Rafael Santos Díaz, hijo de Diomedes, y en Pulzo afirmó que no es un mito, sino una realidad que el mismo ‘Cacique’ habría pronosticado en vida. “Papá siempre lo dijo: ‘Yo cuando me muera voy a ser más famoso, y si di toda la plata en vida, cuando me muera doy más’. Y todo lo que habló le salió”, comentó ‘el Turpial’ desde el minuto 4:55 de este video: