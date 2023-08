Nubank aún “no está hecho”, pues anticipa nuevos productos financieros en Brasil, su sede, mientras que apunta a crecer más en otros lugares como Colombia y México en el futuro, reveló Cristina Junqueira, cofundadora de la compañía.

“Vamos a continuar creciendo en Brasil y traer nuevos productos a Brasil, entonces no, no estamos hechos, no estamos listos en Brasil tampoco”, afirmó Junqueira en una entrevista con Efe.