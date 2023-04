La plataforma, en la que se pueden solicitar préstamos de dinero sin tanto papeleo, abrió una decena de vacantes en Medellín, para estudiantes de diferentes carreras que estén buscando trabajo.

(Vea también: Dicha para cientos de usuarios de Daviplata y Nequi: la Dian les darían detallazo (pronto))

De acuerdo con la publicación de la ‘app’ que pertenece al Grupo Bancolombia, el trabajo es para “mentes curiosas, que más que un puesto, quieren un reto”.

Cuáles son las ofertas de empleo en Nequi y cómo aplicar

Los trabajos que están disponibles son:

Aprendiz Gerencia de Talento Humano

Aprendiz Agencia Creativa – Comunicaciones

Aprendiz Gerencia Contable y Tributaria

Aprendiz Administrativo – Gerencia Conocimiento de Usuario

Aprendiz Gerencia Cumplimiento

Aprendiz Mercadeo – Gerencia de Crecimiento

Aprendiz Administrativo Gerencia de Servicios

Estudiante en práctica para Tecnología

Estudiante en práctica para Diseño

Estudiante en práctica para Desarrollo

Lee También

Para algunas vacantes se priorizará a personas con conocimientos intermedios en Excel y mercadeo digital.

Nequi, cuyo nombre tiene particular significado, asegura que “ofrece horarios flexibles”, beneficios según los intereses del trabajador, retos y “formación a la vanguardia”. No obstante, no menciona los salarios que podrían tener los aprendices y practicantes.

(Vea también: Koaj está buscando trabajadores en Bogotá y ofrece salarios de hasta $ 6 millones)

Los interesados tienen hasta el 28 de abril para postularse. El proceso se debe hacer de la siguiente manera:

Ingresar a la vacante a la que se quiere postular (aparecen en este link). Leer las funciones y condiciones. Escribir el correo electrónico en el espacio que está al final de la página. Dar clic en ‘Postular’, botón que se encuentra al final de la oferta. Abrir el enlace que llega al correo. Llenar el formulario y dar ‘Enviar respuestas’.

La plataforma se comunicará con los seleccionados para continuar con el proceso.