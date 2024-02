Nequi es una de las billeteras virtuales más utilizadas en Colombia, dado que por su facilidad de uso, el acceso para todo el mundo, la cantidad de establecimientos que la reciben y más hacen que miles de personas guarden dinero y paguen por medio de esta herramienta.

(Ver también: Bancolombia ya no cobrará por pasar plata a Nequi y les dará regalazo a sus clientes)

Sin embargo, hay una situación que se presenta muy seguido y que perjudica a muchos, la cual es que al momento de transferir dinero a otra cuenta digitan mal un número o algún dato y al final esa plata nunca le llega al destinatario.

Ante esto, las personas tratan de solucionar el problema directamente en la aplicación, pero se dan cuenta de que no reciben ninguna ayuda y, por eso, en la mayoría de los casos, esa plata se desaparece.

Teniendo esto en cuenta, la aplicación se pronunció al respecto y dio una posible solución para estos casos. El lío es que es externa a lo que puede hacer Nequi desde sus servidores.

Lee También

Cómo recuperar el dinero de Nequi si se equivocó al enviarlo

Tal como está publicado en la página web de Nequi, no hay ninguna forma de recuperar ese dinero directamente desde la aplicación, ya que por eso antes de transferir se pide una autorización y verificación de los datos.

Teniendo esto en cuenta, la compañía aseguró que la única manera de que esa plata vuelva a su cuenta es confiando en la buena voluntad de la persona a la que le llegó el dinero, ya que si esta no la devuelve o no autoriza a la aplicación que la puedan sacar de su cuenta, no hay nada que se pueda hacer.

Ante esto, lo recomendable es siempre verificar bien todos los datos a la hora de hacer una transferencia a través de la aplicación, con todos los números correctamente puestos.

(Ver también: Bancolombia devolverá plata que cobró en transferencias a Nequi: dijo cuándo y a quiénes)

Además, si tiene al destinatario al lado, puede usar la herramienta del código QR, el cual ayuda precisamente a que el dinero vaya directamente a la cuenta y no a la de un tercero.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.