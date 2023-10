Una agente de la Policía de Tránsito en Bogotá está desatada imponiendo comparendos. Su nombre Jennifer Zulay Sánchez y ya es reconocida en redes sociales por sancionar a los motoclistas que decidieron pegar calcomanías sobre el tanque de su vehículo.

El uso de calcomanías es común dentro de la comunidad motera para ocultar rayones o abolladuras. Sin embargo, la agente de tránsito en mención se acogió a unos artículos del Código Nacional de Tránsito para manifestar que esta conducta es ilegal.

“Ella me dice que la motocicleta me la inmoviliza por cambio de color. En la tarjeta de propiedad dice blanco y negro. Yo no la veo ni verde, yo no la veo ni rosada, yo no la veo ni azul, yo no la veo ni roja”, dijo uno de los motociclistas que denunció la posible irregularidad de la agente.