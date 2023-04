Se acercan los días festivos de Semana Santa dónde los colombianos aprovechan para descansar, salir de la rutina, compartir con familia y amigos con un viaje, ya sea cerca o un poco lejos de la capital.

Si se irá de viaje, desea ir a pueblos o ciudades aledañas para conocer, ir a comer postre, tomar fotos o quedarse en un ‘glamping’ por una noche y llegar en su moto o vehículo, puede hacerlo y ahorrarse dinero.

Sin embargo, debe tener presente que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), la revisión técnico-mecánica y sus papeles deben ir al día para evitar multas y, sobre todo, estar cubierto en caso de un choque o accidente.

Mediante cámaras para fotomultas que se han instalado en la capital y, pueden estar en algunas carreteras, el sistema revisará primero su velocidad, después cotejará la placa en la base de datos del RUNT para saber si tiene los papeles actualizados y, si no halla una infracción no se impondrá una posible multa.

Por otro lado, la Policía instala puestos de control de tránsito dónde con ayuda de herramientas digitales identifican la velocidad a la que transita, si porta el Soat a la fecha o está vencido, lo mismo con la técnico-mecánica y pueden pedirle su cédula y pase para mirar que estén vigentes.

Multa que le sacarían por no tener Soat, ni tecnomecánica en viajes por carretera

Por ser Semana Santa el número de conductores entrando y saliendo de la capital aumenta sustancialmente, ya que son en total cuatro días de descanso en los que pueden ir a vacacionar a Melgar, Girardot, Villavicencio o pueblos más cercanos como Guatavita y Villa de Leyva.

Así mismo aumenta el control vehicular en principales carreteras del país para evitar accidentes, choques y que vehículos varados no cuenten con el kit requerido y causen trancón.

En caso de que la Policía halle que usted no ha adquirido el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, el cual lo cubre totalmente en caso de salir herido y a su vehículo, o está vencido, obtendrá una multa de $ 1.160.000 equivalente a un salario mínimo.

Pues la Ley 769 de 2002 en el Código de Tránsito establece que el conductor o propietario del carro particular debe pagar 30 salarios mínimos diarios.

Además, el vehículo será inmovilizado y llevado a patios, por lo que debe pagar el servicio de grúa, cada día que pase en ese parqueadero y otra suma de dinero para poderlo sacar.

Si es impuesta una fotomulta se puede impugnar, pero usted deberá estar en la capacidad de demostrar en una audiencia que no realizó una infracción como lo demuestran las cámaras, no importa si no iba al volante, la infracción la debe pagar usted por ser el dueño del vehículo.

Mediante la Sentencia C-321 de 2022, la Corte Constitucional resaltó que, a diferencia de antes que se trataba de detectar quién iba manejando, el propietario del carro deberá responder por los límites de velocidad y maniobras riesgosas que las cámaras detecten y sancionen.

Así que antes de viajar revise que los frenos y todo el vehículo está en óptimas condiciones para desplazarse por las vías del país durante Semana Santa, aproveche este martes y miércoles para mandarlo a la técnico-mecánica y visite la página de su aseguradora de preferencia para obtener el SOAT.

