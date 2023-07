Una decepción y la sensación de haber perdido plata, es lo menos grave que le puede pasar a la persona que compra un producto de belleza que no cuente con registro sanitario del Invima. Lo más grave es que se irrite la zona del cuerpo donde se lo aplique o, en el caso más extremo, que se intoxique.

Estos escenarios podrían derivarse de usar el producto Minoxitina –de consumo oral en cápsulas–, al que el Invima define como “fraudulento tipo 1”, pues está sin el registro sanitario para venderse.

El artículo se promociona en algunas farmacias, páginas de Internet, en aplicaciones reconocidas de compras y hasta en videos de influencers en varios países. Y según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), se promociona como un suplemento dietario con propiedades atribuidas al crecimiento del cabello, ya que contiene Minoxidil (fármaco vasodilatador utilizado para el tratamiento de la calvicie).

En los sitios de internet donde lo venden, su precio oscila entre los $ 25.000 y los $ 70.000, con la promesa de poseer propiedades de estimulación del crecimiento del cabello, ya que mejora la circulación sanguínea en los folículos capilares y prolonga la fase de su crecimiento.

Sin embargo, el Invima emitió una alerta sanitaria porque los números de su registro sanitario no han sido otorgados por esa autoridad. Esto significa que la Minoxitina no ha sido evaluada en cuanto a calidad, seguridad y eficacia, sumado a que “se desconocen aspectos relevantes como su composición (fórmula cuali-cuantitativa) y condiciones de almacenamiento, transporte y distribución”.

Para el Invima este producto representa un riesgo para la salud de quienes lo consuman. Además, advirtió que ese tipo de productos “hacen alusión a propiedades no autorizadas que dan lugar a expectativas falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad” con las que se fabricaron.

¡Atención!🚨#AlertaSanitaria El Invima advierte a la sobre la comercialización fraudulenta del producto MINOXITINA, promocionado como suplemento dietario. No cuenta con un registro sanitario, por lo tanto, su comercialización en Colombia es ilegal https://t.co/KiLkNVdRY9⬇️ pic.twitter.com/tpQlhcBw90 — Invima (@invimacolombia) July 9, 2023

Al respecto, el médico y salubrista público Leonard Maiguel advierte que las personas que quieran usar productos con fines de belleza deben tener presente que el registro sanitario es como un seguro de vida, pues “es raro que un artículo sea bueno y no tenga este registro” y aunque “en Colombia este trámite a veces es demorado lo mejor es no correr riesgos y no entrar en la competencia del mercado ilegal”.

Y es que más allá de un proceso burocrático, el registro sanitario es el aval que a los ciudadanos les indica que el medicamento que están consumiendo o el producto de belleza o mejoramiento que usan tiene un procedimiento óptimo en el que se siguieron los protocolos para prevenir la contaminación o infección bacteriana y para su proceso de empaque. No es un capricho de la autoridad sanitaria.

Usar Minoxitina –bajo estas condiciones– puede causar irritación o quemaduras en la piel y hasta la intoxicación por absorción por la piel, asegura Maiguel. Y así con este tipo de mercancía o con medicamentos que no tengan el registro sanitario vigente, se pueden causar daño hepático (en el hígado) y alergias.

El Invima hizo un llamado a quienes estén utilizando el producto para que lo suspendan lo antes posible y que informen a las autoridades de salud dónde lo están comercializando. Así mismo, pidió que los programas institucionales de farmacovigilancia hagan una búsqueda activa para la detección de reacciones adversas que lo involucren.

Invima lanza herramienta anticorrupción

La autoridad sanitaria del país anunció la implementación de una nueva herramienta para la lucha contra la corrupción. Se trata de un aplicativo web en el que la ciudadanía puede denunciar en tiempo real cualquier acto de corrupción del que sea testigo y tenga algún indicio. Para el Invima, “con esta herramienta, no sólo evidencia voluntad de transparencia en la gestión, sino que se sigue adelante con la estrategia de acompañamiento a los diferentes grupos de interés de la entidad”. Para denunciar, el ciudadano debe acceder al canal de denuncias de corrupción, diligenciar algunos datos (sea anónima o personal), describir los hechos, señalar presuntos responsables y adjuntar evidencias que sustenten el relato.