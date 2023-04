Aunque se vende como un medicamento de calidad y autorizado con la promesa de que supuestamente ayuda a bajar de peso, lo cierto es que son más los riesgos que los beneficios para la salud que tiene la pastilla Lipopastilla + Gold Max. Esa es la premisa que sostiene el Invima, instituto de vigilancia de medicamentos, que argumenta que tal producto “no se encuentra amparado bajo un registro sanitario emitido por la autoridad competente, por lo tanto su comercialización en Colombia es ilegal”.

(Le puede interesar: Ordenan práctica de pruebas en investigación por desabastecimiento de medicamentos)

“Es fraudulento y al no encontrarse amparado bajo un registro sanitario, no ofrece garantías de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores”, dice el instituto en un comunicado.

¡Atención! 🚨 #AlertaSanitaria sobre LIPOPASTILLA + GOLD MAX. Invima advierte a la ciudadanía sobre la comercialización fraudulenta de este producto, el cual, es promocionado para bajar de peso y no se encuentra amparado bajo un registro sanitario.

⬇️https://t.co/v1eLurfKvk pic.twitter.com/KUewkKuSiP — Invima (@invimacolombia) April 28, 2023

La entidad sanitaria agrega que de la Lipopastilla + Gold Max no se conocen sus condiciones de almacenamiento ni transporte, además de que no se ha encontrado qué es su contenido real, salvo dos sustancias que el Invima alerta que son de alto riesgo para la salud.

¿Qué sustancias peligrosas trae la Lipopastilla + Gold Max, según el Invima?

Según el laboratorio de la Agencia Regulatoria de Estados Unidos (FDA), como citó la autoridad de medicamentos colombiana, tiene sibutramina y fenolftaleína, que pueden tener graves consecuencias para el organismo humano.

(Lea también: Crisis de medicamentos tiene a pacientes con cáncer y más enfermedades padeciendo)

La sibutramina es una sustancia que tiene riesgos como el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, lo que puede aumentar los riesgos en personas con problemas cardiovasculares, dice el Invima. “ fue retirada del mercado por razones de seguridad”, agrega el ente.

Por otro lado, la fenolftaleína, prosigue en el comunicado la entidad, tiene una sustancia química altamente peligrosa que puede aumentar los riesgos de padecer cáncer.

Recomendaciones del Invima ante la Lipopastilla + Gold Max

Si encuentra el producto, o alguno que no tenga autorización de comercializar del Invima, absténgase de comprarla o de algún producto de este estilo. En caso de haberlo adquirido y consumido, suspenda ese producto e inmediatamente acuda a su centro de salud y alerte al instituto u otras autoridades reguladoras de medicamentos (secretarías locales de salud, etc.). Además, informe en dónde adquirió las pastillas, y evite caer en vendedores que comercializan en páginas web de poca credibilidad, redes sociales o cadenas de WhatsApp.

Lee También

Por otro lado, el Invima también alerta a los establecimientos (farmacias, tiendas, etc.) de no comercializar estos productos que no tienen las medidas sanitarias. Esto con el fin de evitar posibles multas a los negocios, que impliquen clausuras, sanciones económicas e, inclusive, la cárcel.