En Barranquilla buscan a víctimas de la violencia, grupos étnicos, personas en condición de discapacidad, entre otros, para que puedan acceder al subsidio de vivienda que ofrece la administración distrital a través del programa Mi techo propio. Este 17 de mayo se adelanta una jornada de socialización.

Los solicitantes pueden unificar ingresos hasta con cuatro integrantes de su familia.

“Sí, es posible, estuvo el Fondo Nacional del Ahorro mostrando algunas opciones. La idea es hacer llegar esta información a la mayor cantidad de población, sobre todo, asesorando a la población con discapacidad”, señaló Eduar González, asesora a interesados de subsidios.

El programa Mi techo propio otorgará un subsidio económico de hasta 46.500.000 pesos para aquellas personas que devenguen hasta 2 salarios mínimos para compra de vivienda nueva VIP o VIS.

El programa inició con 265 mil millones de pesos otorgados por la Alcaldía y busca beneficiar a 10 mil familias.

Requisitos para acceder a subsidios de Mi techo propio

Familias interesadas en adquirir vivienda nueva tipo VIS o VIP en el distrito de Barranquilla.

nueva tipo VIS o VIP en el distrito de Barranquilla. Que los ingresos familiares sean de máximo 4 SMMLV ($5.200.000 en 2024).

Que no haya recibido otro subsidio de vivienda.

Que no sea propietario de otro inmueble.

Tipos de subsidios

Tipo A (concurrente): podrá aplicar a este si en su cierre financiero se encuentra otro subsidio de vivienda, sea nacional, gubernamental o por caja de compensación.

Tipo B (no concurrente): aplica para la compra de vivienda nueva VIP o VIS y que su cierre financiero se cumple con la suma de ahorros, cesantías, leasing habitacional, crédito hipotecario o de libre inversión y no depende de otro subsidio nacional o gubemamental.

Subsidio a la cuota del crédito hipotecario: funciona como alivio de la cuota hipotecaria para las familias que compren vivienda VIS o VIP con nuestro subsidio distrital no concurrente. El Distrito pagará al banco el valor total del subsidio en 24 meses.

