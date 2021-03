La primera línea del Metro de Bogotá competía en su misma categoría con obras de distintas partes del mundo como el Ferrocarril Central de Uruguay; la expansión Go Rail de Davenport Diamond, Canadá; el Puerto multipropósito de Salaverry, en Perú, y la segunda etapa del proyecto de extensión del ferrocarril Confederation Line de Canadá.

En la premiación, el Metro de Bogotá fue destacado como “un proyecto que sorprendió a los jueces debido a su complejidad y su excelente estructura financiera“.

Además, destacaron que “se desarrolla en una de las ciudades más congestionadas del mundo, lo que ayudará a facilitar la vida de los bogotanos”, según rescató la página oficial del Metro.

This year’s Best Transit Project GOLD award goes to #Bogota‘s First Metro Line. Close behind, and highly commended, was the Stage 2 LRT Confederation Line Extension Project, Canada. Well done to both! #P3Awards

— P3Bulletin (@P3Bulletin) March 4, 2021