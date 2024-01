Durante 2023 los colombianos no se animaron a comprar vehículo nuevo, de acuerdo con cifras de Andemos, la venta disminuyó 29 % respecto a 2022.

Las cifras de Andemos muestran que el total de la comercialización de vehículos llegó a los 186.826 siendo Renault la marca líder del sector automotriz con 26.417 ventas en 2023.

El apetito de los colombianos de comprar un vehículo 0 km disminuyó sustancialmente en 2023 por cuenta de factores como una alta inflación, un encarecimiento de bienes como los carros, un dólar que estuvo más alto y también por cuenta de las altas tasas de interés que debían asumir los colombianos.

Sin embargo, hubo ciertos ciudadanos que ahorraron o destinaron parte de sus ingresos para adquirir el carro de su preferencia haciendo una alta inversión con marcas premium.

Entre ellas están BMW, Mercedes Benz, Audi, Volvo, Porsche, Mini, Land Rover, Cadillac, Maserati, Ds, Lexus, entre otras.

Marcas de carros de alta gama más vendidos en Colombia en 2023

Para diciembre BMW fue la marca premium líder en venta de vehículos con 308, reflejando un aumento de 142,5 % en comparación con el mismo mes de 2022.

El segundo puesto fue de Mercedes Benz con 267 ventas para ciudadanos que deseaban iniciar 2024 con comodidad, velocidad y el auto de su preferencia. Esto refleja una disminución de 19,3 % en las ventas de diciembre vs las de 2022.

Audi registró 165 ventas por lo que se posicionó en la tercera plaza y reflejó 1,9 % de aumento respecto a las registradas en 2022 que fueron de 162 vehículos.

El cuarto puesto fue para Volvo con 146 automotores comprados en diciembre y un aumento de ventas del 102,8 % vs el mismo mes de 2022.

