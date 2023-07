Los propietarios de los vehículos híbridos eléctricos deberán registrar sus vehículos ante la Secretaría de Movilidad de Medellín para que puedan movilizarse libremente, aún en los horarios en los que por el número de su placa les toque el pico y placa.

(Lea también: Qué hay que revisarle a un vehículo nuevo cuando lo entregan; muchos lo pasan por alto)

Hasta ahora, esta clase de automotores están libres de la medida, pero en el decreto que da vigencia a la actual restricción, que cambió desde el pasado 17 de julio, se adicionó este requerimiento, dando un plazo de hasta dos meses para realizar el trámite.

Así las cosas, los conductores tendrán plazo hasta el 19 de septiembre para realizar este trámite y este se puede hacer a través del sitio web de la Secretaría de Movilidad de Medellín para la exención del pico y placa. Después de ingresar, seleccione la opción 5, la que corresponde a los vehículos híbridos eléctricos.

En este portal deberá realizar la inscripción, adjuntando la copia de la licencia de tránsito del vehículo y el documento de identidad o certificado de existencia del propietario del trámite. Este proceso no tendrá costo alguno para los conductores ni tampoco se puede hacer presencialmente en las sedes de la Secretaría de Movilidad de Medellín.

El subsecretario de Seguridad Vial y Control de la Secretaría de Movilidad de Medellín, Arles Giovanny Arias, expresó que “invitamos a los propietarios para que inscriban sus vehículos con la mayor antelación posible, para que no estén a última hora a la espera de la respuesta la Secretaría de Movilidad y puedan seguir disfrutando de las vías de Medellín en medio de un ejercicio de corresponsabilidad, haciendo uso de viajes seguros en nuestras vías”.

Se estima que en Medellín circulan 6.264 vehículos híbridos eléctricos, los cuales están obligados a realizar este trámite. Durante el periodo establecido para este proceso no habrá sanciones a los conductores de estos automotores. Hace poco salió un estudio sobre los carros de este tipo más vendidos en Colombia.

“Durante dos meses la Secretaría de Movilidad de Medellín no sancionará a los vehículos híbridos eléctricos por la medida de pico y placa. Es importante que tengan presente que nuestro cuerpo operativo no sancionará a los conductores de estos vehículos y nuestro sistema de fotodetección está programado para que no capture este tipo de infracción de tránsito por dos meses”, manifestó el subsecretario Arias.