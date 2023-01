Con la llegada del 2023, son varios varios los productos y servicios que tendrán incremento en sus precios, como pasajes de buses, taxis, gasolina, peajes, entre otros.

Qué subió de precio en Medellín en 2023

Este año tiene un incremento del 16 % ($ 1.160.000 pesos).

Subsidio de transporte será del 20 % ($ 140.606 pesos).

Servicio público:

El precio del servicio en taxi subió $ 500.

Tiquete del Metro de Medellín subió $ 300.

Transporte en bus subió entre $ 250 y $ 400, dependiendo la ruta.

Impuesto vehicular entre el 1,5 % y el 3,5 %, dependiendo de las características del automotor.

El costo del Soat es del 11,7 %.

Tiquetes aéreos es del 14 %.

Revisión técnico-mecánica se fijará con base en la inflación.

Multas de por infringir las normas de tránsito:

Categoría A $ 154.700: por no respetar las normas para peatones o transitar por vías férreas.

Categoría B $ 309.328: por tener la licencia de conducción vencida.

Categoría C $579.990: por no respetar el pico y placa o no tener la revisión técnico-mecánica al día.

Además, si se pasa un semáforo o tiene el Soat vencido la multa será de $ 1.160.000.

La embriaguez ya cuesta entre $ 3.479.940 y $ 55.679.040.

Alza en el costo de los peajes:

Los dos peajes a cargo de la concesión Devimed subieron. Peaje Copacabana para los vehículos particulares, camperos y camionetas $ 14.900. Peaje Las Palmas – El Retiro, la tarifa quedó en $ 10.900.

Estas son las nuevas tarifas de los peajes de la Autopista Medellín-Bogotá (Copacabana) y Palmas (El Retiro). Comenzarán a regir desde las cero horas del 1 de enero de 2023. pic.twitter.com/xGwMjiNKo4 — Devimed (@Devimed) December 31, 2022

Cabe recordar que el valor de los peajes Palmas-Aeropuerto y Túnel de Oriente, operados por la Concesión Túnel Aburrá Oriente, se conocerán por parte de la Gobernación después del 15 de enero y el peaje de El Santuario en la autopista Medellín-Bogotá, operado por el Invías, se conocerá después del 5 de enero, tras saber el IPC decretado por el Dane.

Costo de la gasolina:

El Gobierno Nacional tomó la decisión de sumarle 400 pesos a cada galón para cubrir el déficit en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles.

Las estaciones pasaron de cobrar $ 10.063 en diciembre de 2022 a $ 10.460 al inicio de este 2023. Mientras que el ACPM escaló $ 65, ubicándose en este período en $ 9.372.