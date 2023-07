En México los últimos años se ha comenzado a usar más las tarjetas de débito y crédito dejando de lado el dinero en efectivo. Pero, en varios sectores del país y negocios, no han deseado usar las tarjetas y se aferran al efectivo.

(Vea también: ISSSTE abre vacantes para médicos especialistas en todo México; estos son los requisitos)

Ahora la empresa MasterCard dio un anuncio en relación a sus tarjetas bancarias, entre lo que sorprendió a varios usuarios será la intención de reemplazar las tarjetas débito y crédito, que podría tener una consecuencia de no buscar cambiar tu tarjeta.

Cambio de plásticos y consecuencias de no hacerlo

La empresa anunció que se buscará reemplazar las bandas magnéticas a todos sus plásticos, quitándolas y que ahora las tarjetas porten un chip electrónico. Mismo que desean tenga mayor seguridad en sus plásticos y evitar problemas.

Lee También

Este anuncio fue dado en 2021, anuncio que tendría repercusiones en México por la gran variedad de tarjetas bancarias que tiene la empresa en el país.

Los planes de la institución financiera comenzarían el 2024, el proceso de actualización de los plásticos se espera que tenga una duración de aproximadamente 9 años, por lo que se la empresa desea que se termine el 2033.

"Las tarjetas biométricas, que combinan huellas dactilares con chips para verificar la identidad del titular de la tarjeta, ofrecen otra capa de seguridad" informa Mastercard. Por este motivo, "para 2033, ninguna tarjeta de crédito y débito Mastercard tendrá bandas magnéticas". — Alba Lobera (@mundo_viperino) April 27, 2023

Hasta ahora MasterCard no ha dado información sobre qué pasaría para las personas que no llegarán a cambiar sus plásticos, pero se espera que conforme avance el tiempo la institución diga que lo que pasaría de no hacer el reemplazo.