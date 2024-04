Ese ministerio especificó en el mencionado documento cuánto es lo máximo que se puede cobrar en el país por un procedimiento médico, quirúrgico, no quirúrgico, una emergencia, entre otras situaciones puntuales.

Cabe señalar que los valores funcionan como una especie de guía usada por las aseguradoras para tasar el valor de procedimientos médicos y así decir al Soat o las compañías privadas cómo proceder en el caso de siniestros que requieran atención médica.

(Vea también: Petro advierte a EPS luego de hundimiento de reforma a la salud y anuncia futuro “golpe”).

De igual forma, el manual tarifario es la guía usada por los hospitales al momento de tasar procedimientos que se hacen de manera particular o que no son cubiertos por las EPS o IPS.

Allí surge un problema importante. El manual no puede fijar precios para todos los procedimientos y eso causa que todo lo que no sea urgente o cobijado por una EPS o IPS será establecido por la clínica (o médico) donde se haga el procedimiento puntual.

Lee También

“Para procedimientos que no son urgencias, que no son accidentes de tránsito, donde no se establezcan acuerdos previos entre IPS y EPS, o en intervenciones privadas y demás, será cada clínica o especialista el que establezca sus valores”, detalló El Tiempo.