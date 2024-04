En la tarde de este jueves 18 de abril el país se estremeció con el trágico asesinato del médico Juan Guillermo Aristizábal en una clínica de Medellín. Todo ocurrió sobre la 1:00 de la tarde, cuando desde un consultorio del hospital empezó a salir humo y una de las ventanas estaba rota.

El equipo de seguridad del centro médico llegó al lugar y se encontró con la terrible escena: el cuerpo sin vida del médico Juan Guillermo Aristizábal y una mujer herida, quien aparentemente era su asistente. Horas después se dio la captura de un hombre por confusión y luego fue encontrado muerto el presunto asesino en uno de los baños.

Cuál fue la prueba clave en caso del médico asesinado en Medellín

Al respecto, el doctor Jorge Camilo Arango, amigo muy cercano a Aristizábal, y quien trabajaba en la misma clínica, dio más detalles en Blu Radio sobre lo sucedido y reveló cuál fue la prueba clave que llevó a que el presunto asesino acabara con la vida de este galeno, muy querido en el centro médico.

“Era un paciente con algún trastorno psiquiátrico y su válvula de escape fue el doctor Aristizábal porque tuvo un resultado no deseado con un paciente psiquiátrico. Duró con amenazas de muerte mucho tiempo e incluso llegó hasta la Fiscalía”, indicó.

De igual manera, el profesional de la salud condenó el hecho y contó en la emisora que su sector está viviendo una dura situación desde hace un tiempo: “Lo califico como un atentado contra el gremio médico. La situación de nosotros es complicada, porque estamos sufriendo extorsiones y la gente desconoce que la medicina no es una ciencia, es un arte de interpretar signos y síntomas”.

Finalmente, el médico explicó en la cadena radial qué fue lo que pudo pasar para que este hombre entrara armado a la clínica y atentara contra la vida de Aristizábal. También, dijo que él ha sido víctima de intimidaciones en los últimos meses.

“Yo no podría decir que fallaron, desconozco que protocolos tenían. Yo he sido víctima de amenazas, he utilizado botones de seguridad, fui víctima de secuestro. Yo decirte qué pasó, no sé. La situación que vivimos es de mucha inseguridad”, señaló.

