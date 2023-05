LinkedIn sacude la industria al anunciar la eliminación de más de 700 puestos de trabajo y su posible retiro de China.

LinkedIn, la renombrada red social para profesionales de negocios perteneciente a Microsoft Corp, ha hecho público su plan de implementar una significativa reducción de personal, afectando a un total de 716 empleados.

Además, en un sorprendente giro de acontecimientos, la plataforma ha decidido clausurar su aplicación especializada en el ámbito laboral en el territorio chino. Estas decisiones estratégicas de LinkedIn han generado un amplio debate en la industria y han dejado a muchos sorprendidos, dado su enfoque en la expansión global y su posicionamiento en el mercado chino.

En medio de un contexto global de perspectivas económicas debilitadas, LinkedIn, la reconocida plataforma que cuenta con una plantilla de 20.000 empleados, se suma a otras destacadas empresas tecnológicas, incluyendo su empresa matriz, en la difícil decisión de reducir su fuerza laboral. A pesar de haber experimentado un crecimiento constante en sus ingresos durante el último año, la compañía se ve obligada a tomar medidas drásticas en consonancia con las circunstancias económicas actuales. Esta acción demuestra que incluso las empresas exitosas y establecidas se ven afectadas por las turbulencias del panorama económico global.

El ajuste de cuentas tecnológico está aquí, y está afectando incluso a las empresas más rentables.

#LinkedIn has announced it will phase out its local jobs app in China by August 9 and reduce the size of its team in China. The company will shift its focus to assisting companies operating in China to hire international talent overseas. LinkedIn China said in a statement sent to… pic.twitter.com/y2HLu3Zjkp

— Global Times (@globaltimesnews) May 9, 2023