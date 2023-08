El aguinaldo es una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores regulares en México, se trata de una prestación que por ley se debe de dar y consiste en un apoyo o pago de al menos una quincena de sueldo extra en la temporada navideña ¿La razón? Sencillamente, es como muestra de apoyo para que todos puedan administrar mejor el dinero en una temporada de muchos gastos.

Esta prestación no ha recibido mucho cambio desde que fue impuesta, eso claro hasta ahora, pues recientemente, el 9 de agosto, el diputado de Morena, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, puso sobre la mesa, un proyecto de reforma que buscaría que en lugar de 15 días como mínimo, el aguinaldo considere un mes completo de sueldo, es decir, los 30 días que supondría el doble de aguinaldo.

El aguinaldo es una prestación que no se ha actualizado en más de 50 años de vigencia, por lo que es justo y necesario que la base que mueve la economía de este país, los trabajadores, vean beneficios palpables.

¿Cuál es el futuro de esta iniciativa?

El aguinaldo se instauró de manera oficial como una prestación laboral obligatoria en 1970, pero desde entonces, no ha sufrido alguna modificación en pro del trabajador. La propuesta hecha por el diputado Manuel suena atractiva, pero lo cierto es que, no es la única que se ha hecho con respecto a este tema y las anteriores no han tenido ningún tipo de resolución al respecto.

Febrero 2023 / senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa idéntica.

/ senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa idéntica. Diciembre 2021 / el diputado Reynel Rodríguez Muñoz del PRI, contemplaba un aumento hasta los 40 días de aguinaldo.

/ el diputado Reynel Rodríguez Muñoz del PRI, contemplaba un aumento hasta los 40 días de aguinaldo. Marzo 2022 / el diputado Alfredo Aurelio González Cruz de Morena, presentaba una iniciativa que contemplaba el aumento a 40 días mínimos.

/ el diputado Alfredo Aurelio González Cruz de Morena, presentaba una iniciativa que contemplaba el aumento a 40 días mínimos. Abril 2023 / la legisladora Ana Laura Bernal Camarena del PT, entregó un proyecto que contemplaba un aumento a 30 días como mínimo de aguinaldo.

Ninguno de los proyectos anteriormente mencionados tiene una resolución clara y por lo mismo, el aguinaldo aún contempla como mínimo un periodo de 15 días de salario como apoyo.

Esperemos que esta última propuesta sí logré algo positivo para los trabajadores del país, quienes tienen que sobrevivir con pésimas prestaciones laborales y sobre todo, malos salarios.